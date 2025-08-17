La voce che ha segnato intere generazioni arriva sul palco del Festival Euromediterraneo. Domenica 17 agosto alle 21.30, al Teatro Costantino Belluscio di Altomonte, Luca Ward sarà protagonista dello spettacolo Il talento di essere tutti e nessuno, per la regia e drammaturgia di Luca Vecchi.

L’ingresso è gratuito, e la serata si preannuncia come uno degli eventi più attesi della 38ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, da sempre punto di riferimento culturale per l’estate calabrese.

Una carriera tra cinema e doppiaggio

Ward è noto per aver prestato la voce a interpreti del calibro di Russell Crowe, Pierce Brosnan, Hugh Grant e Samuel L. Jackson, entrando nell’immaginario collettivo grazie a film cult come Il Gladiatore, Matrix e Pulp Fiction. Ma la sua carriera non è solo doppiaggio: l’artista ha calcato i palcoscenici teatrali, lavorato al cinema e in televisione, costruendo una popolarità che lo rende oggi uno dei volti più amati dal pubblico italiano.

Uno spettacolo interattivo

Lo show si presenta come un one man show innovativo: un viaggio intimo e coinvolgente, tra ricordi personali, passioni, confessioni e momenti di ironia.

Ward parlerà del suo rapporto viscerale con il mare, delle prime esperienze lavorative e della sua lunga carriera artistica. A rendere la serata unica sarà l’interazione diretta con il pubblico: alcuni spettatori saranno chiamati sul palco per cimentarsi nel doppiaggio, sotto la guida del “Comandante” Ward, e condividere momenti di recitazione, canto, danza e persino scherzi con il fioretto.

Retroproiezioni di foto e video accompagneranno i racconti, alternando nostalgia e divertimento. Lo spettacolo promette 70 minuti di emozioni, in cui il pubblico diventerà parte integrante della scena, vivendo la magia della voce e del talento di Ward.

Il valore dell’esperienza

Il talento di essere tutti e nessuno non è solo un titolo: è il filo conduttore di una serata che racconta la fortuna di sapersi trasformare, emergere e al tempo stesso scomparire, proprio come fa la voce di Ward che da decenni accompagna gli spettatori italiani.

L’appuntamento di Altomonte si annuncia come un’occasione speciale per vivere da vicino l’arte e la professionalità di un grande protagonista dello spettacolo.