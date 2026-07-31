Musica, rap e comicità a Santa Maria del Cedro. Nel cartellone anche Luchè, Brignano, Geolier e Pooh. Annunciato Baglioni per il 2027

Sette appuntamenti in meno di un mese, dalla voce di Giorgia al rap di Geolier, passando per i Negramaro, Enrico Brignano e i Pooh. L’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro svela il programma della Summer 2026 e si prepara a diventare uno dei principali punti di richiamo dell’estate sulla Riviera dei Cedri.

La rassegna, diretta artisticamente da Alfredo De Luca, prenderà il via il 3 agosto e proseguirà fino al 27. Il cartellone attraversa generi e pubblici differenti, alternando pop, rap, sonorità urban, comicità e spettacoli destinati alle famiglie.

Gli organizzatori guardano già alla prossima stagione: per il 23 agosto 2027 è stato annunciato il concerto di Claudio Baglioni.

Giorgia apre la Summer 2026

Il primo appuntamento è in programma lunedì 3 agosto con Giorgia. Sarà la cantante romana ad aprire ufficialmente la stagione degli spettacoli all’Arena dei Cedri.

L’arrivo di una delle voci più conosciute della musica italiana inaugura un calendario concentrato nel mese di agosto e costruito per intercettare pubblici diversi.

La rassegna proseguirà sabato 8 agosto con Luchè. Il rapper napoletano porterà a Santa Maria del Cedro il proprio repertorio e le sonorità che ne hanno segnato il percorso artistico.

Kpop Demon Hunters e il concerto dei Negramaro

Domenica 16 agosto l’Arena ospiterà lo spettacolo “Kpop Demon Hunters & Soda Pop”, inserito nel calendario come appuntamento dedicato alle nuove tendenze musicali e all’intrattenimento.

Il giorno successivo, lunedì 17 agosto, sul palco saliranno i Negramaro. La band guidata da Giuliano Sangiorgi sarà tra i protagonisti principali della Summer 2026.

La presenza del gruppo pugliese rafforza la componente pop-rock del cartellone e porta sulla costa cosentina uno dei tour più attesi della stagione.

Enrico Brignano porta la comicità all’Arena dei Cedri

Mercoledì 19 agosto il programma lascerà spazio alla comicità con lo spettacolo di Enrico Brignano.

L’attore e comico romano rappresenta l’appuntamento principale del cartellone dedicato al teatro e all’intrattenimento dal vivo.

La sua presenza conferma l’impostazione trasversale della manifestazione, che non propone soltanto concerti, ma alterna linguaggi differenti dello spettacolo.

Geolier e Pooh chiudono gli eventi di agosto

Domenica 23 agosto sarà la volta di Geolier, tra i protagonisti della scena rap e urban italiana.

Il pubblico dell’Arena dei Cedri potrà assistere a uno degli appuntamenti destinati a richiamare soprattutto le generazioni più giovani, in una stagione che dedica uno spazio significativo alle diverse espressioni della musica contemporanea.

La chiusura del programma 2026 è affidata ai Pooh. La storica band italiana salirà sul palco giovedì 27 agosto con un concerto costruito intorno ai brani più conosciuti del proprio repertorio.

Claudio Baglioni annunciato per il 2027

Insieme al calendario della Summer 2026 è stata comunicata anche la prima data della stagione successiva.

Claudio Baglioni sarà all’Arena dei Cedri il 23 agosto 2027. L’annuncio proietta la programmazione oltre l’estate appena iniziata e anticipa uno degli eventi principali del prossimo anno.

Alfredo De Luca e Luca Francesco Pezzi ricordano che Baglioni ha dovuto rinviare il proprio tour per motivi di salute e indicano la nuova data come momento conclusivo del percorso di programmazione già avviato.

De Luca e Pezzi: «Un calendario molto prestigioso»

Soddisfazione per la costruzione del cartellone viene espressa dal direttore artistico di Dedo Eventi Alfredo De Luca e da Luca Francesco Pezzi di E20.

«Abbiamo l’onere e l’onore di proporre alla Calabria un calendario di eventi molto prestigioso con grandi nomi del panorama italiano», dichiarano.

Gli organizzatori si attendono una partecipazione significativa, anche per la popolarità degli artisti coinvolti: «Partiamo con la grande voce di Giorgia per finire il prossimo anno con Claudio Baglioni. Vi aspettiamo numerosi nella splendida location costruita appositamente per ospitare i nostri grandi eventi».

La partnership con Smart Network Group

Smart Network Group figura tra i partner del cartellone. Marco Olivito sottolinea il valore culturale e produttivo della manifestazione per il territorio.

«Siamo fieri di essere al fianco di una realtà impegnata nella valorizzazione culturale e produttiva del territorio», afferma Olivito.

«Condividere con altri gli stessi valori che portiamo avanti con Smart Network Group è importante perché manda avanti la Calabria migliore, quella del fare. Ci inorgoglisce fare parte di un cartellone artistico così ricco di artisti di grandissimo livello».

Il coordinamento logistico e legale della rassegna è affidato a Pino e Francesca De Rose della Publiepa.

Biglietti e informazioni

I biglietti per gli appuntamenti dell’Arena dei Cedri sono disponibili attraverso i canali ufficiali di TicketOne e sui portali di riferimento.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’infopoint al numero 340 082 5711 oppure consultare il sito di Alfredo De Luca.

Il programma inizierà il 3 agosto con Giorgia e proseguirà l’8 con Luchè, il 16 con “Kpop Demon Hunters & Soda Pop”, il 17 con i Negramaro, il 19 con Enrico Brignano, il 23 con Geolier e il 27 agosto con i Pooh.