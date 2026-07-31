Il festival gratuito torna l’8 agosto con Little Pieces of Marmelade, Scarda e Kyunos. Spazio anche a talassemie e donazione del sangue

Tre gruppi sul palco, un convegno medico-scientifico e una giornata dedicata alla donazione del sangue. FabRock torna a Roggiano Gravina per la dodicesima edizione, continuando a intrecciare musica, cultura e solidarietà nel ricordo di Fabrizio Puzzo, scomparso nel 2006 a soli 16 anni.

Il concerto si terrà sabato 8 agosto in piazza Marconi e sarà a ingresso gratuito. Sul palco saliranno i Little Pieces of Marmelade, Scarda e i Kyunos.

Il programma inizierà però venerdì 7 agosto con un incontro sulle talassemie. Nella mattinata dell’8 agosto, prima degli spettacoli musicali, sarà inoltre organizzata una raccolta di sangue in piazza della Repubblica.

Un festival nato nel ricordo di Fabrizio Puzzo

FabRock è nato dall’iniziativa degli amici di Fabrizio Puzzo ed è diventato negli anni uno degli appuntamenti culturali della Valle dell’Esaro.

La manifestazione è completamente autofinanziata e mantiene gratuito l’accesso agli spettacoli, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e partecipazione aperte all’intera comunità.

Il direttore artistico Mario Abate sottolinea il legame costruito tra il festival e Roggiano Gravina: «Questa dodicesima edizione rappresenta non solo un omaggio a Fabrizio, ma anche un atto di riconoscenza verso la comunità che continua a sostenere il FabRock».

«Vogliamo continuare a investire nella cultura e creare occasioni di incontro, crescita e condivisione», aggiunge Abate.

Little Pieces of Marmelade sul palco

Tra i protagonisti della serata dell’8 agosto ci saranno i Little Pieces of Marmelade, duo musicale emerso durante l’edizione 2020 di X Factor.

La loro presenza porterà a Roggiano Gravina sonorità rock e una delle esperienze artistiche più riconoscibili del programma.

Il cartellone affianca artisti conosciuti a livello nazionale a esponenti della scena musicale calabrese, mantenendo l’attenzione sulla ricerca e sui linguaggi contemporanei.

Scarda e Kyunos completano il programma

Sul palco di piazza Marconi salirà anche Scarda, cantautore calabrese che nel proprio percorso ha unito scrittura e sonorità legate alla tradizione della canzone d’autore.

A completare il programma saranno i Kyunos, giovane trio alternative rock calabrese.

I tre progetti musicali offriranno quindi stili differenti, costruendo una serata che spazierà dal cantautorato al rock alternativo.

Il convegno medico-scientifico sulle talassemie

Accanto alla musica, FabRock 2026 dedica una parte del programma alla conoscenza e alla prevenzione sanitaria.

Venerdì 7 agosto, alle 20, piazza Marconi ospiterà un convegno medico-scientifico sulle talassemie. L’incontro sarà coordinato da Francesco Scavello, ricercatore PhD di Humanitas.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Thalassemici di Cosenza e punta a diffondere informazioni su un tema che, secondo gli organizzatori, riceve ancora poca attenzione soprattutto nei centri più piccoli.

«Ogni anno scegliamo un tema di cui si parla troppo poco, per contribuire a creare maggiore consapevolezza», spiegano dall’Associazione Fabrizio Puzzo.

La donazione del sangue dell’8 agosto

Il percorso di sensibilizzazione sarà accompagnato da un’iniziativa concreta. Sabato 8 agosto, dalle 7.30, in piazza della Repubblica sarà organizzata una donazione di sangue.

La raccolta vedrà la partecipazione dell’Associazione Thalassemici di Cosenza, dell’Avis di San Marco Argentano e di A.R.C.O.

La donazione precederà il concerto serale e completerà il programma dedicato alla salute, unendo divulgazione scientifica e partecipazione diretta dei cittadini.

Le campagne solidali avviate dal 2024

Dal 2024 FabRock affianca alla programmazione musicale una campagna annuale dedicata a un tema sanitario.

La prima iniziativa ha riguardato le patologie cardiache e le morti cardiache improvvise. Nel 2025 il festival ha invece acceso i riflettori sulle malattie rare.

In entrambe le edizioni sono stati raccolti fondi ed effettuata una donazione di mille euro a favore di associazioni impegnate nei rispettivi settori.

Anche nel 2026 l’obiettivo è raccogliere risorse da destinare a una realtà associativa, proseguendo un percorso che trasforma il festival in uno strumento di sostegno a progetti legati alla salute e alla ricerca.

Il programma di FabRock 2026

La dodicesima edizione inizierà venerdì 7 agosto alle 20 in piazza Marconi con il convegno sulle talassemie.

Sabato 8 agosto, dalle 7.30, piazza della Repubblica ospiterà la donazione del sangue. In serata il programma tornerà in piazza Marconi per le esibizioni dei Little Pieces of Marmelade, Scarda e Kyunos.

L’ingresso al concerto è gratuito.