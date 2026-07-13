L'imponente struttura sta prendendo forma in vista dell'apertura ufficiale del festival, promosso dal Comune di Santa Maria del Cedro in collaborazione con il direttore artistico Alfredo De Luca. Un cartellone di alto profilo artistico, pensato per rafforzare l'attrattività turistica del territorio anche nei primi giorni di agosto

Proseguono a ritmo serrato i lavori di allestimento dell'Arena dei Cedri, la nuova grande area spettacoli allestita sul lungomare Giorgio Perlasca di Santa Maria del Cedro, pronta a diventare uno dei principali poli della musica dal vivo del Mezzogiorno durante l'estate 2026.

L'imponente struttura, progettata per ospitare migliaia di spettatori, sta prendendo forma in vista dell'apertura ufficiale del festival, promosso dal Comune di Santa Maria del Cedro in collaborazione con il direttore artistico Alfredo De Luca. Un cartellone di alto profilo artistico, pensato per rafforzare l'attrattività turistica del territorio anche nei primi giorni di agosto, attraverso una proposta culturale di respiro nazionale.

La mega area concerti

Nei prossimi giorni sarà completato l'allestimento della mega area concerti che, tra circa venti giorni, accoglierà una delle interpreti più amate della musica italiana: Giorgia. L'artista inaugurerà il festival il 3 agosto con il G Summer Tour, uno spettacolo che ripercorrerà i più grandi successi della sua carriera attraverso una scaletta costruita per regalare al pubblico un'esperienza coinvolgente ed emozionante.

I grandi eventi

L'Arena dei Cedri si prepara così a vivere una stagione di grandi eventi, confermandosi un nuovo punto di riferimento per la musica live in Calabria e nel Sud Italia, grazie a una programmazione capace di coniugare qualità artistica, richiamo turistico e valorizzazione del territorio.

Il festival è realizzato con il cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria e del Comune di Santa Maria del Cedro.

Il programma di agosto

Dopo l'atteso concerto inaugurale di Giorgia, il calendario proseguirà con alcuni tra i protagonisti più importanti del panorama musicale e dello spettacolo italiano: Luchè (8 agosto), K Pop Demon Hunters Tribute Show (16 agosto), Negramaro (17 agosto), Enrico Brignano (19 agosto), Geolier (23 agosto) e Pooh (27 agosto).

Valorizzazione del territorio

Il sindaco Ugo Vetere ha lanciato un chiaro messaggio di valorizzazione del territorio contribuendo a realizzare un forte cartellone estivo centro di attrazione per tutto il genere di pubblico.

Con un cartellone di assoluto prestigio e una location affacciata sul Tirreno, l'Arena dei Cedri si candida a essere uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate calabrese, contribuendo alla promozione turistica e culturale della Riviera dei Cedri e dell'intero territorio regionale.