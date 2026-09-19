Sabato 19 settembre alle 21 “Simple love. Come back home”, con Create Danza, Equilibrio Dinamico e le coreografie di Stabile e Ferrara

Corpo, memoria e tecnologia si incontrano al Museo Multimediale di Cosenza per il nuovo appuntamento di Armonie d’Arte. Sabato 19 settembre, alle ore 21, andrà in scena “Simple love. Come back home”, spettacolo di danza contemporanea dedicato all’universo dei sentimenti e delle relazioni umane.

L’evento segna l’arrivo nel capoluogo bruzio del progetto culturale ideato e diretto da Chiara Giordano, dopo la conclusione della ventiseiesima stagione estiva di Armonie d’Arte.

La danza contemporanea al Museo Multimediale

Lo spettacolo è costruito come un viaggio emozionale attraverso i sentimenti più profondi, sviluppato mediante il linguaggio del corpo e l’interazione con le tecnologie visuali.

La scelta del Museo Multimediale risponde alla volontà di ambientare la rappresentazione in uno spazio capace di integrare performance dal vivo e immagini digitali. Le scenografie saranno realizzate dallo staff della struttura e accompagneranno i movimenti dei danzatori, avvolgendo il pubblico in una dimensione immersiva.

L’incontro tra danza e proiezioni costituirà quindi uno degli elementi centrali della serata.

Sul palco Create Danza ed Equilibrio Dinamico

Protagoniste dello spettacolo saranno due formazioni provenienti da differenti esperienze territoriali: la compagnia calabrese Create Danza e quella pugliese Equilibrio Dinamico.

Le coreografie portano la firma di Filippo Stabile e Roberta Ferrara, impegnati nella costruzione di una narrazione affidata ai movimenti, alle relazioni tra i corpi e al dialogo con le immagini.

“Simple love. Come back home” mette insieme due realtà coreutiche del Mezzogiorno all’interno di un progetto comune incentrato sulla danza contemporanea.

Chiara Giordano: «Un’esperienza immersiva»

«Armonie d’Arte Festival si è evoluto in un network, in un ecosistema che unisce istituzioni e spazi culturali. Ora tocca a Cosenza, insieme al Museo Multimediale», afferma la direttrice artistica Chiara Giordano.

Secondo Giordano, la danza si trasformerà in «un’esperienza immersiva totale», grazie alle scenografie visuali che accompagneranno lo spettacolo e coinvolgeranno direttamente gli spettatori.