Il riconoscimento arriva alla venticinquesima edizione. Onorificenza per la Cultura d’impresa assegnata all’imprenditore Gianfranco Sposato
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Tre studenti dell’Università della Calabria sono stati selezionati per la venticinquesima edizione del Premio Mariano Turano, iniziativa dedicata alla diffusione della cultura d’impresa e alla promozione di esperienze formative internazionali.
Il riconoscimento è stato attribuito a Santa Debora Straface, iscritta al Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, e a Martina Giacobbe e Massimo Ruggiero, studenti del Dipartimento di Ingegneria informatica dell’Unical.
I premiati parteciperanno a un’esperienza formativa della durata di tre settimane collegata alla University of Wisconsin-Parkside e al campus romano della Loyola University.
La venticinquesima edizione del premio
La cerimonia ha riunito i partner che affiancano l’Associazione “Mariano Turano” di Castrolibero nell’organizzazione del progetto.
Hanno partecipato l’Università della Calabria, la Regione Calabria, il Comune e il Forum delle associazioni di Castrolibero, Confindustria Cosenza e l’associazione “Calabresi in America”.
L’iniziativa punta a favorire la crescita culturale e professionale degli studenti calabresi, offrendo occasioni di confronto con università americane e con il sistema produttivo internazionale.
Il ricordo dell’imprenditore Mariano Turano
Al centro dell’appuntamento è stato posto il ricordo di Mariano Turano e del percorso imprenditoriale costruito negli Stati Uniti nel settore agroalimentare.
La Turano Baking Company, creata in America e sviluppata con il contributo della famiglia, è stata richiamata durante la cerimonia come esempio di iniziativa imprenditoriale fondata su impegno, coraggio e capacità di guardare al futuro.
Secondo i promotori, questi valori rappresentano ancora oggi uno stimolo per i giovani chiamati a trasformare le proprie competenze e aspirazioni in progetti professionali.
I tre studenti premiati
Santa Debora Straface, Martina Giacobbe e Massimo Ruggiero avranno la possibilità di confrontarsi con nuovi contesti accademici e formativi.
Il programma prevede un percorso di tre settimane che coinvolge la University of Wisconsin-Parkside, negli Stati Uniti, e il campus della Loyola University a Roma.
L’esperienza costituisce il nucleo principale del Premio Mariano Turano, pensato per ampliare le opportunità degli studenti dell’Università della Calabria e rafforzare gli scambi con realtà internazionali.
L’onorificenza a Gianfranco Sposato
Nel corso della cerimonia è stata assegnata l’Onorificenza per la Cultura d’impresa all’imprenditore Gianfranco Sposato.
Il riconoscimento riguarda l’attività sviluppata attraverso Sposato Costruzioni Srl, Gianfranco Sposato Holding, Tenuta Sposato e Fondazione Sposato Ets, realtà attive in più regioni.
A illustrare la motivazione è stato il presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, che ha richiamato le opere pubbliche realizzate e il contributo offerto allo sviluppo dei territori. Evidenziati anche l’impegno associativo e la presidenza della Cassa edile cosentina.
Sposato: «Investire nel futuro del territorio»
Nel ritirare il riconoscimento, Sposato ha definito l’onorificenza un traguardo significativo e uno stimolo a proseguire nell’impegno imprenditoriale.
«Spero che questo premio possa essere anche uno sprone per le nuove generazioni, affinché trovino il coraggio di mettersi in gioco, di credere nelle proprie idee e di costruire percorsi capaci di generare valore e opportunità», ha dichiarato.
Secondo l’imprenditore, lo sviluppo del territorio passa anche dalla capacità di creare occasioni e fornire ai giovani strumenti utili per trasformare conoscenze e aspirazioni in iniziative concrete.
Gli interventi alla cerimonia
Per l’Associazione Mariano Turano sono intervenuti la presidente onoraria Maria Turano e il presidente Salvatore Aiello.