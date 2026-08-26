Domani, 27 agosto, la XV edizione del Festival delle Migrazioni 2026 riprende il suo viaggio con la tappa di Bisignano, nel Cosentino. Una giornata che intreccerà confronto, cultura, integrazione e musica, con il gran finale affidato ai Sud Sound System, in tour per celebrare i 35 anni di carriera.

Alle ore 18:30, presso l’Anfiteatro della Filanda, si terrà l’incontro “Migranti e Repressioni nelle Attuali Cybercrazie”, con gli interventi di Renato Curcio, autore ed editore della casa editrice “Sensibili alle foglie”, e Maurizio Alfano, ricercatore e attivista. A moderare il dibattito sarà Claudio Dionesalvi, giornalista e attivista.

Seguiranno i saluti istituzionali di Francesco Fucile, sindaco di Bisignano, e Daniele Parise, coordinatore del progetto SAI di Bisignano.

Nell’ultima parte della serata spazio alla presentazione del libro Sono un Arbëresh, con l’autore Francesco Donnici, ricercatore e giornalista, Giovanni Manoccio, protagonista del libro e presidente dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo, monsignor Francesco Savino, presidente CEI, e Pasquale Testa, editore del libro e presidente IOD. A moderare l’incontro sarà la giornalista Chiara Giordano del Fatto Quotidiano.

Dopo la cena sociale, prevista alle 21:30 in Piazza Viale Roma, arriverà uno dei momenti più attesi della tappa di Bisignano: il concerto dei Sud Sound System, storica formazione salentina impegnata nel tour che celebra i suoi 35 anni di carriera.

Il calendario del Festival

Il Festival delle Migrazioni ha preso il via il 7 agosto a Rota Greca, per poi fare tappa il 10 agosto ad Acquaformosa, il 21 agosto a San Sosti, il 22 agosto a Vaccarizzo e il 23 agosto a Cerzeto. Dopo l’appuntamento del 27 agosto a Bisignano, la manifestazione proseguirà il 28 agosto a San Benedetto Ullano, il 29 agosto a San Basile e si concluderà il 30 agosto ad Acquaformosa.

La musica del Festival

La musica accompagna l’intera manifestazione con artisti e formazioni provenienti da esperienze e tradizioni differenti. Dopo The Reggae Circus di Adriano Bono a San Sosti, Lidiya Koiceva & Balcan Orkestra a Vaccarizzo Albanese e Danilo Sacco a Cerzeto, il 27 agosto sarà la volta dei Sud Sound System a Bisignano. Il 28 agosto a San Benedetto Ullano si esibirà Mimmo Cavallaro, il 29 agosto a San Basile i Folkabbestia e il 30 agosto ad Acquaformosa i Modena City Ramblers.