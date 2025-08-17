Tutto pronto per il Wine&White Art Festival 2025, in programma il 20 agosto nel piazzale Sant'Umile a Bisignano. Il Festival organizzato dall'assessorato all'Agricoltura del Comune di Bisignano in collaborazione con la Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Arsac e il ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, includerà degustazioni, musica, incontri culturali e momenti dedicati alla valorizzazione della filiera vitivinicola locale.

"Bisignano – sottolinea l'Assessore all'Agricoltura Francesco Chiaravalle - per l'occasione diventa il cuore pulsante di un'esperienza enologica, che coinvolge i sensi, l'anima e la bellezza del nostro territorio. Uno scenario sensoriale, tra calici di vino e note musicali che risuonano fino a tarda notte. Qui il vino non è solo bevanda, - prosegue Chiaravalle - ma la narrazione di una storia autentica del nostro territorio, la presenza di oltre 50 etichette, eccellenze gastronomiche , e preziose masterclass guidate dal sommelier Tommaso Caporale, dallo chef Enzo Barbieri e da Angelo Meringolo, panificatore. Un viaggio che promette emozioni raffinate: vini pregiati si sposano con eccellenze gastronomiche locali, connubio perfetto che delizia e sorprende. In ogni sorso e in ogni assaggio, c'è il racconto di una storia, un'entità, una passione”.

La giornata dedicata all'evento, verrà inoltre animata dalla visita guidata nei vitigni della zona, talk, interviste con la presenza di numerosi ospiti e la consegna del premio "Eccellenze di Calabria e del Meridione". Il Festival accoglierà visitatori e turisti tra stand espositivi, aree degustazione e spazi destinati alle diverse attività proposte. Inoltre, parteciperanno all'evento le cantine locali, che proporranno una selezione dei loro migliori prodotti, scelti per l'occasione.