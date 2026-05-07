Al via l'8 maggio il progetto speciale promosso dalla Regione Calabria: teatro contemporaneo, mito e laboratori animano Aiello Calabro, Gerace, Bova, Stilo e altri borghi storici fino al 20 giugno

Prende il via l’8 maggio “Borghi in scena-Carovana teatrale” il progetto che trasforma alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria. Non un semplice cartellone di spettacoli, ma un attraversamento vivo dei territori: un percorso artistico e culturale che intreccia teatro contemporaneo, memoria e identità.

Tre realtà, un’idea

Borghi in scena, Carovana Teatrale nasce da un’idea di Adexo Arti Creative, soggetto promotore, che si traduce in una collaborazione strutturata che vede protagoniste tre realtà riconosciute nel Registro regionale del teatro della Calabria: Adexo, Officine Jonike Arti e Calabria Dietro le Quinte APS. L’iniziativa rientra tra i Progetti Speciali per il Teatro 2025 promossi dalla Regione Calabria.

Nove borghi, un’unica scena diffusa

La carovana teatrale toccherà nove comuni: Aiello Calabro, Bova, Gallicianò (Confoduri), Gerace, Pentedattilo (Melito Porto Salvo), Portigliola, Gioiosa Ionica, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Stilo.

Si tratta di territori di grande valore storico, paesaggistico e antropologico, che nel progetto di “Borghi in scena” diventano parte integrante della narrazione diffusa.

Gli stessi spazi selezionati per gli spettacoli sono spesso “non convenzionali”: non solo teatri ma anche piazze, cortili, siti archeologici e paesaggi naturali che vengono trasformati in veri e propri “dispositivi scenici” capaci di dialogare con il mito e la drammaturgia contemporanea, con il fine ultimo di valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico.

Il mito come chiave di lettura del presente

Il progetto affonda le sue radici nel mito, reinterpretato in chiave contemporanea. Figure archetipiche come Medea, Ecuba, Alfa e Omega o la Fata Morgana si intrecciano con temi attuali come migrazione, identità, guerra e memoria.

Il mito diventa così uno strumento per leggere il territorio e restituire alle comunità un senso di appartenenza, attraverso una narrazione che unisce passato e presente e che coinvolge gli spettatori attraverso una programmazione continuativa, riconoscibile e di qualità.

Il programma degli spettacoli

Cinque le produzioni principali in cartellone che si alterneranno nelle varie tappe: Morgana. Acque Libere, una produzione Adexo Arti Creative di e con Katia Colica (regia Basilio Musolino, musiche Antonio Aprile, scene Caterina Casile); Alfa e Omega, una produzione Officine Jonike Arti di Maria Milasi e Domenico Loddo (regia Americo Melchionda, con Maria Milasi e Kristina Mravcova); Ecuba. Il sogno, una produzione Adexo Arti Creative di Katia Colica (regia Basilio Musolino, con Daniela D’Agostino, musiche Antonio Aprile, speaker Pasquale Zumbo); Medea: la lunga notte, una produzione Officine Jonike Arti tratta da Lunga notte di Medea di Corrado Alvaro (regia Americo Melchionda, tra gli attori: Americo Melchionda, Maria Milasi, Kristina Mravcova). Infine: La città del Sole: Ombre Lucenti, produzione performance speciale site-specific a cura di Officine Jonike Arti/Adexo Arti Creative liberamente tratta da Tommaso Campanella.

I laboratori

Accanto agli spettacoli, il progetto prevede un ricco programma di laboratori a cura di Calabria Dietro le Quinte, pensati per coinvolgere attivamente le comunità locali e favorire una fruizione consapevole:

8 maggio – laboratorio di teatro di figura “Costruiamo un puppet con un calzino” con Nina Theatre (Sant’Eufemia d’Aspromonte, Gioiosa Jonica)

9 maggio – “Personaggi malvagi. Identità e costruzione”, laboratorio di recitazione e trucco scenico con Angelica Pedatella e Silvana Esposito (Aiello Calabro)

30 maggio – laboratorio di arti circensi con Giocolereggio (Gerace)

31 maggio – laboratorio di teatro comico con Gigi Miseferi (Pentedattilo)

5 e 6 giugno – laboratorio di drammaturgia Antigone Oggi con Matteo Tarasco (Bova)

13 giugno – laboratorio di narrazione Raccontare e raccontarsi con il cantastorie Nino Racco (Gallicianò)

20 giugno – laboratorio di teatro lirico e musicale con l’Accademia Senocrito (Portigliola)

Le prime tre tappe: 8-9-10 maggio 2026

Il progetto entra nel vivo con la prima tappa presso il teatro comunale del comune di Aiello Calabro che vedrà in scena: l’8 maggio la produzione di Officine Jonike Arti, “Alfa e Omega”; il 9 maggio il laboratorio di recitazione e trucco scenico “Personaggi malvagi. Identità e costruzione” a cura di Calabria dietro le Quinte, con gli artisti di BA17 (Angelica Pedatella, Silvana Esposito e Lorenzo Cardamone) e domenica 10 maggio, la produzione Adexo “Ecuba. Il sogno”.

Si prosegue con la seconda tappa presso il comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte: venerdì 8 maggio, con il laboratorio di teatro di figura “Costruiamo un puppet con un calzino” con Nina Theatre - a cura di Calabria dietro le quinte, la messa in scena di “Ecuba. Il sogno” e sabato 9 maggio “Alfa e Omega”.

Infine, la terza tappa presso palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica con il laboratorio di teatro di figura, venerdì 8 maggio, “Ecuba. Il sogno” sabato 9 maggio e Alfa e Omega domenica 10 maggio.

Un progetto per i territori

“Borghi in scena – Carovana Teatrale” si propone di ampliare la partecipazione culturale nelle aree interne costruendo un legame duraturo tra spettatori, artisti e territori.

Il teatro torna, dunque, alla sua funzione originaria: esperienza collettiva, racconto condiviso che trasforma ogni borgo in una storia da abitare e da ascoltare, lungo la carovana che attraversa la Calabria.