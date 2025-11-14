«Da vice presidente della Regione Calabria, da calabrese, e da catanzarese, sono davvero felice di poter ufficializzare la location del prossimo Capodanno Rai nella nostra bellissima terra. L’evento condotto da Marco Liorni, che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026, sarà organizzato a Catanzaro, nella splendida cornice del lungomare». È quanto scrive il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Filippo Mancuso.

«Il capoluogo è orgoglioso di avere questa grande opportunità, che porterà per il terzo anno consecutivo le nostre eccellenze e i nostri territori nelle case di milioni di italiani. Ringrazio il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha fortemente voluto questa convenzione, la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, la Calabria Film Commission e Rai Com. Catanzaro e tutta la Calabria sono pronte, con grande entusiasmo, ad ospitare nuovamente il Capodanno Rai».