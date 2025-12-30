Un profondo sentimento di dolore attraversa la città di Cosenza e il mondo accademico per la scomparsa del professor Roberto Bartolino, Professore Emerito dell’Università della Calabria ed ex ordinario di Fisica sperimentale. A esprimere il cordoglio istituzionale è il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha affidato il suo ricordo a parole cariche di stima e partecipazione.

«La scomparsa del professor Roberto Bartolino lascia un grande vuoto non solo sul piano professionale, ma anche su quello umano, tra colleghi, allievi e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui», afferma il primo cittadino, sottolineando come la perdita vada ben oltre l’ambito accademico e scientifico.

Nel suo messaggio, il sindaco Caruso richiama il valore umano e culturale di una figura che ha segnato in maniera profonda la storia dell’ateneo calabrese. «Docente di straordinario valore e studioso di riconosciuto prestigio, il Professore Bartolino ha rappresentato per l’Università della Calabria e per l’intera comunità scientifica un punto di riferimento autorevole, contribuendo in maniera significativa alla crescita culturale e scientifica di intere generazioni di studenti», evidenzia il sindaco, rimarcando l’eredità lasciata dal docente nel percorso formativo di tanti giovani.

Un ricordo che si trasforma anche in vicinanza concreta ai familiari e a quanti hanno condiviso con Bartolino un tratto di strada professionale e umana. «Mi unisco con sincera partecipazione al dolore dei familiari, ai quali esprimo, a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale di Cosenza, i sentimenti di un profondo e sentito cordoglio, condividendo il lutto con l’intera comunità accademica e con quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali», conclude Franz Caruso.