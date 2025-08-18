La rassegna, in programma dal 28 al 30 agosto, è organizzata dall’associazione I Cinefamelici: in programma spettacoli serali, laboratori, mostre e performance artistiche

Torna per la sua sesta edizione il festival "Arena Casali - Il cinema in paese", in programma 28, 29 e 30 agosto 2025. Organizzato dall’associazione I Cinefamelici, col patrocinio del comune di Casali del Manco, si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza Santa Marina, centro storico di Casole Bruzio (CS).

Il festival, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura cinematografica come strumento di aggregazione sociale e valorizzazione del territorio, proporrà varie attività a partire dalle ore 17:00, quali cinema all’aperto, laboratori creativi, mostre, performance artistiche, dibattiti, spettacoli serali e uno spazio dedicato a ospiti ed espositori. Ogni giornata sarà dedicata ad uno o più temi attorno ai quali ruoteranno i laboratori e gli incontri, pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Non mancherà una piccola area food, totalmente Plastic Free, con una selezione di cibi e vini locali per un’esperienza che unisce cultura, convivialità e identità territoriale. L’ingresso è gratuito, tutte le attività e le proiezioni si svolgeranno in Piazza Santa Marina