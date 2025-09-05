Quasi tutto pronto per la ventiquattresima edizione della Sagra della Patata a Lagarò Lupinacci località nel comune di Celico a pochi chilometri da Camigliatello Silano. Evento dedicato all’eno-gastronomia, in programma da venerdì 5 settembre fino a domenica 7 settembre. Come ogni anno ormai un programma abbastanza ricco ma rimarrà sempre al centro di tutto la patata della Sila, che verrà preparata in mille modi, oltre a quelli tradizionali come le patate ‘mpacchiuse con la cipolla rossa di Tropea, la pasta e patate con la provola silana e le patate con il caciocavallo Silano.

Sarà possibile anche degustare delle chicche come gli spiedini di patata , gli gnocchi di patata fatti al momento saltati con il ragù di suino nero calabrese , la carne polica alla brace ed il classico intramontabile panino con salsiccia locale. Tanto ancora sarà proposto nei numerosi stand presenti mi raccomando una sagra che non vi potete perdere assolutamente. Sarà un grande omaggio ad uno degli ortaggi più apprezzati e degustati in tutto il mondo.

Come sempre ad allietare le serate ci saranno i concerti di musica con tanti artisti. Adesso scopriamo il ricco programma di questo 2025. Si inizia venerdì 5 settembre con il convegno d'apertura e l'inaugurazione delle festa alle ore 17:00. La sera alle 21:00 ci sarà il concerto di Antonio Londino e naturalmente stand tutti aperti. Il sabato 6 stand aperti dalle 11:00 , il pomeriggio ci saranno prove in campo di macchine agricole e la sera i concerti di Matteo Milazzo alle 20:00 a seguire alle ore 21:30 il concerto di Stefano Priolo e Nino De Francesco.

Domenica 7 stand aperti dalle 11:00 Alle 15:00 avremo i giganti di Varapodio fra la gente, alle 18:30 esibizione di ballo della scuola di ballo Fire Dance Academy e alle 21:00 si balla con i Disco Tarantella Night. Saranno tre giorni molto golosi dedicati ai buongustai , sarà l'occasione giusta per passare un fine settimana coccolati da ottima gastronomia e buona musica. Manifestazione organizzata dall' associazione Gente di Lagaro' con il patrocinio del comune di Celico , il Gal Sila ed il Consorzio di tutela della patata della Sila IGP.