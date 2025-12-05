La Villa Comunale Roberta Lanzino torna a trasformarsi in un grande villaggio dedicato al gusto e all’identità locale. Dal 6 all’8 dicembre Celico ospita la seconda edizione di “NEL GUSTO”, l’evento enogastronomico organizzato dall’Associazione Culturale Cylikon in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ARSAC Cosenza e GAL Sila Sviluppo. Una tre giorni pensata per far incontrare produttori, cittadini e visitatori in un percorso sensoriale che celebra i sapori autentici della Presila.

Il cuore della manifestazione è la valorizzazione delle eccellenze locali, presentate attraverso casette espositive, degustazioni, incontri culturali e momenti di approfondimento dedicati alla storia dei borghi e ai loro patrimoni immateriali. Immancabile la Sagra della Coccia, uno degli appuntamenti più attesi e identitari, insieme alle tante specialità presilane proposte dai produttori del territorio.

Durante le tre giornate non mancheranno collegamenti in diretta con Jonica Radio e presentazioni di libri che arricchiranno l’offerta culturale del villaggio. A scandire il ritmo dell’evento sarà la musica dal vivo, con l’intrattenimento firmato Davide Avallone Entertainment e i dj set di Paolo Movida, in un clima festoso che accompagnerà i visitatori dal pomeriggio fino alla sera.

Il gran finale è previsto per lunedì 8 dicembre, giornata dell’Immacolata, quando la villa ospiterà un aperitivo musicale in mattinata con il dj set di DOMINIK J, per poi accogliere alle 19 il concerto dei Zinharua, chiamati a chiudere l’edizione 2025 con un’atmosfera carica di energia e partecipazione.

“Nel Gusto” nasce per raccontare Celico attraverso le sue tradizioni, la sua cucina e la vitalità della sua comunità. Un appuntamento che unisce gusto, cultura e convivialità, confermando la vocazione del borgo a farsi punto di incontro per l’intera Presila.

Celico invita tutti, dal 6 all’8 dicembre, a vivere tre giornate dense di profumi, musica e storie che affondano nelle radici più autentiche del territorio.