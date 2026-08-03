Dal 31 luglio al 2 agosto musica, escursioni e attività sul Lago Cecita. Sul palco Mogwai, Kings of Convenience, Subsonica, Silvestri e altri artisti

Settemila presenze in tre giorni, un pubblico arrivato da diverse regioni italiane e anche dall’estero, concerti al tramonto e attività dedicate alla scoperta della Sila. “Concerti sul Lago” chiude la diciassettesima edizione di Be Alternative Festival con un bilancio che gli organizzatori considerano indicativo della crescita del progetto.

Il format si è svolto dal 31 luglio al 2 agosto nell’area della Chiesetta di San Lorenzo, a Campo San Lorenzo di Camigliatello Silano, sulle rive del Lago Cecita.

Sul palco si sono alternati Mogwai, Kings of Convenience, Subsonica, Daniele Silvestri, Giorgio Poi, Marco Castello, Altea, Mille ed Eman. La programmazione ha coinvolto anche piazza Misasi, dove gli afterparty gratuiti hanno prolungato le tre serate nel centro di Camigliatello.

Il finale della diciassettesima edizione

“Concerti sul Lago” ha rappresentato la conclusione del percorso iniziato nel mese di luglio nel centro storico di Cosenza.

La prima parte di Be Alternative Festival aveva ospitato i concerti di Frah Quintale e Litfiba. La manifestazione si è poi trasferita in Sila per un programma costruito intorno al rapporto tra musica, ambiente e promozione territoriale.

Le esibizioni sono state organizzate nella fascia del tramonto, con il paesaggio del Lago Cecita e dei boschi silani a fare da cornice.

Gli organizzatori: «Un’identità sempre più precisa»

«Le 7.000 presenze registrate nei tre giorni di Concerti sul Lago confermano la crescita di un progetto che, anno dopo anno, sta definendo una propria identità sempre più precisa», dichiarano gli organizzatori di Be Alternative Festival.

Il bilancio non viene legato soltanto al dato numerico, ma anche alle modalità con le quali il pubblico ha vissuto l’area naturale.

Secondo l’organizzazione, la partecipazione è stata attenta e rispettosa degli spazi, senza situazioni di sovraffollamento.

«La sfida è portare in Calabria una programmazione musicale di rilievo nazionale e internazionale, costruendo intorno ai concerti le condizioni per conoscere il territorio durante l’intera giornata», aggiungono gli organizzatori.

Mogwai e Kings of Convenience aprono la tre giorni

Venerdì 31 luglio il programma è stato aperto da Altea, tra le proposte della nuova scena musicale italiana.

Sul palco sono poi tornati i Kings of Convenience. Il duo norvegese, già ospite di Be Alternative Festival in passato, ha portato sul Lago Cecita le proprie armonie acustiche.

La prima giornata si è conclusa con i Mogwai, presenti in Sila per la loro unica data nel Sud Italia. Il gruppo scozzese era tra gli artisti più attesi dell’intera edizione.

Il ritorno dei Subsonica in Calabria

Sabato 1° agosto la scena è stata affidata a Mille, Eman e Subsonica.

La band torinese è tornata a esibirsi in Calabria dopo dieci anni, proponendo un concerto dedicato ai trent’anni della propria carriera.

Il live dei Subsonica ha trasformato la seconda giornata in una festa collettiva, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime battute.

Daniele Silvestri chiude il festival

Domenica 2 agosto Giorgio Poi ha aperto la programmazione con “Concerto con Archi”, una versione del proprio repertorio costruita con l’accompagnamento degli strumenti ad arco.

È tornato poi sul palco Marco Castello, alla sua seconda partecipazione a Be Alternative Festival.

La chiusura è stata affidata a Daniele Silvestri, protagonista dell’ultimo concerto della manifestazione con un live incentrato sulla scrittura e sulla forza delle sue canzoni.

Dj set e afterparty a Camigliatello

La musica non si è limitata al palco principale di Campo San Lorenzo.

Durante le tre giornate si sono alternati i dj set del Partyzan, composto da Fabio Nirta e Robert Eno, Godblesscomputers e Discoteca Indie.

Al termine delle attività sul Lago Cecita, gli afterparty gratuiti organizzati in piazza Misasi hanno accompagnato il pubblico nel centro di Camigliatello Silano.

Questa estensione del programma ha permesso di collegare l’area naturale del festival con le attività della località turistica.

Trekking, kayak e digital detox

Accanto ai concerti, il pubblico ha potuto partecipare alle iniziative organizzate insieme a Esperiandanti, T-Space e Sila Wild.

Il programma comprendeva trekking nella Riserva dell’Ariamacina, escursioni in kayak sul Lago Cecita, canoa, percorsi in bicicletta elettrica, campeggio e yoga.

Sono state proposte anche degustazioni e attività di digital detox, pensate per favorire un rapporto più diretto con l’ambiente circostante.

L’offerta gastronomica, curata dal GAL Sila, ha valorizzato piatti e prodotti legati al territorio.

Le navette da Cosenza e Camigliatello

Per facilitare l’arrivo del pubblico sono stati attivati collegamenti in navetta da Cosenza e da Camigliatello Silano verso Campo San Lorenzo.

Il servizio ha contribuito a limitare l’afflusso diretto dei veicoli nell’area del festival e a gestire in maniera più ordinata gli spostamenti.

L’organizzazione della mobilità è stata uno degli elementi centrali per ospitare il pubblico in una zona naturale delicata, distante dai principali centri urbani.

Be Alternative dà appuntamento al 2027

Con la conclusione di “Concerti sul Lago” termina la diciassettesima edizione di Be Alternative Festival.

Il risultato delle tre giornate rafforza il modello costruito intorno all’incontro tra musica dal vivo, turismo lento e scoperta del territorio silano.

Gli organizzatori hanno già avviato il percorso verso la prossima edizione, dando appuntamento al pubblico nel 2027.