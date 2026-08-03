Cinque unità navali impiegate contemporaneamente, 82 mezzi controllati e 21 violazioni amministrative accertate. È il bilancio dei servizi condotti durante l’ultimo fine settimana dalla Capitaneria di porto–Guardia Costiera di Crotone lungo il tratto di litorale compreso tra Crucoli e Sellia Marina.

L’attività di polizia marittima è stata intensificata in coincidenza con il periodo di maggiore afflusso di turisti e bagnanti. I controlli sono stati diretti soprattutto a prevenire le condotte pericolose dei conducenti di natanti e moto d’acqua.

Ispezionati 55 natanti e 27 moto d’acqua

Nel corso delle operazioni, il personale della Guardia Costiera ha ispezionato 55 unità da diporto e 27 moto d’acqua.

Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle zone di mare riservate alla balneazione, la presenza delle dotazioni di sicurezza, la documentazione di bordo e il possesso degli eventuali titoli abilitativi necessari per la conduzione dei mezzi.

Al termine degli accertamenti sono state contestate 21 violazioni amministrative, con sanzioni per un importo complessivo superiore a seimila euro.

Natanti nelle aree riservate ai bagnanti

La maggior parte delle irregolarità riscontrate riguarda il mancato rispetto delle zone destinate esclusivamente alla balneazione. In diversi casi natanti e moto d’acqua sarebbero entrati nella fascia di mare interdetta alla navigazione a motore, creando una situazione di potenziale pericolo per le persone presenti in acqua.

La Capitaneria di porto ricorda che la navigazione a motore all’interno delle aree riservate ai bagnanti può mettere seriamente a rischio la loro incolumità, soprattutto nei periodi caratterizzati da una maggiore presenza lungo le spiagge.

Le violazioni contestate alle moto d’acqua

Per alcune moto d’acqua sono state rilevate anche violazioni delle fasce orarie durante le quali la navigazione è vietata. Le limitazioni indicate dalla Guardia Costiera sono attualmente in vigore dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Tra le altre irregolarità figura la mancata esibizione della documentazione di bordo al momento del controllo.