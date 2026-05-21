Un percorso che si snoderà attraverso la storia e la cultura della città e che unirà colle Triglio al colle Pancrazio

La città di Cosenza aderisce anche quest’anno alla Giornata Internazionale dei Musei ed alla Notte Europea dei Musei, in programma sabato 23 maggio. Un percorso che si snoderà attraverso la storia e la cultura della città e che unirà colle Triglio al colle Pancrazio. Come da tradizione, confermando la volontà di “fare rete”, saranno aperti per tutta la serata, dialogando tra loro, la Galleria Nazionale di Cosenza, il Museo dei Brettii e degli Enotri, il Museo Diocesano e il Museo Consentia Itinera. Inoltre, l’Università della Calabria aprirà le porte del “Cosenza Open Incubator” a Palazzo Spadafora, offrendo ai visitatori la possibilità di accedere allo straordinario scorcio delle antiche Terme conservate nel basamento dello storico Palazzo Spadafora. Un particolare contributo sarà dato anche dalla Galleria e Dimora d’Arte ELLEBI e dal MuDaBa (Museo di comunità diffuso Biblioteca delle Arti Design Architettura).

Quest’anno la Notte dei Musei, riprendendo il tema della Giornata Internazionale dei Musei voluta da ICOM (International Council of Museums), ha un titolo di grande impatto, soprattutto in questo momento storico, ossia “Musei che uniscono un mondo diviso”. Ciò nasce dalla convinzione che i Musei, in quanto luoghi di apprendimento, contribuiscono alla convivenza pacifica e al rispetto reciproco. I musei sono spazi pubblici affidabili in cui le persone entrano in contatto con storie, oggetti e tra loro. In tempi di frammentazione sociale, polarizzazione e disuguaglianze nell’accesso alla conoscenza e alla cultura, i musei riescono a ricostruire connessioni tra generazioni, tra comunità e oltre i confini, favorendo il dialogo, la comprensione, l’inclusione e la pace all’interno delle comunità e tra di esse, in tutto il mondo. Questo il programma della Notte dei Musei nella città di Cosenza: Museo dei Brettii e degli Enotri: apertura dalle 20:00 a mezzanotte

Ingresso al prezzo simbolico di 1€.

Ore 20:00 - “Lu Santu Jullare” di Dario Fo e Franca Rame, con Mario Pirovano, nell’ambito della X edizione del Reading – Festival della Lettura a cura dell’Associazione Uniterpresila

Ore 21:15 - Musica dal vivo “La musica unisce un mondo diviso”, a cura della scuola di Musica Suoni e Rumori di Roberta Cleo. Visite guidate, al costo di 3€, nei seguenti orari: 21:30, 22:30, 23:30

Servizio bar e ristoro attivo per tutta la durata dell’evento. Galleria Nazionale: apertura fino a mezzanotte; visite guidate tematiche; esibizioni musicali; laboratorio creativo "Le tavolozze di Matisse" con installazione site specific a cura di Massimo Melicchio.

Museo Consentia Itinera: apertura dalle 20:00 a mezzanotte, con un programma che si sviluppa dalle 20:00 alle 22:00 con la mostra Consentia Itinera, un viaggio immersivo nella storia della città di Cosenza che ne valorizza il patrimonio storico e identitario, e dalle 22:00 alle 00:00 con MMXXII – 800 anni di storia e devozione, un’esperienza digitale dedicata alla Cattedrale di Cosenza, simbolo e cuore della città, che ne racconta la storia, la spiritualità e il valore artistico. Nel corso della serata, inoltre, i visitatori potranno prendere parte a una degustazione di vini curata dall’Accademia del Magliocco.

Museo Diocesano: apertura dalle 16,00 alle 01,00. Visite guidate per la collezione museale permanente e Mostra Temporanea “Oltre il velo. Il Sacro nel respiro del tempo” dell’artista Francesco Minuti, promossa dall’Associazione culturale Coriolano Martirano.

ELLEBI GALLERIA E DIMORA D’ARTE

ALCHIMIE CONTEMPORANEE tra arte, musica, parole e sapori

Closing event mostra personale di Arjan Shehaj

Ore 19:00 - “Dynamis, la potenza delle parole”, letture interpretative a cura di Francesca Pecora e Mario Tursi Prato

Ore 20:00 - Mykyta Tortora Acoustic set

Ore 21:00 - “YOU WANT ME TO BE: THE PRODUCT” Coreografie: Giorgio Lombardo e Alba Fracchia

Musiche: Vincenzo Ceriello Performer: Giorgio Lombardo

MUDABA: apertura dalle 20:00 in poi. Offre un assaggio di buon design, con una selezione di pezzi di VITRA e oggetti della collezione Evocativi, esposti al Salone del Mobile di Milano nel padiglione del Ministero della Cultura.

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA apre le porte del COSENZA OPEN INCUBATOR, offrendo ai visitatori la possibilità di accedere allo straordinario scorcio delle antiche Terme conservate nel basamento dello storico Palazzo Spadafora. Sarà possibile vivere un’esperienza immersiva, realizzata dall’impresa 3DPlus, impresa selezionata e ospitata all’interno dell’incubatore, che valorizza reperti e spazi attraverso un viaggio suggestivo nel passato. Un percorso affascinante che permette di riscoprire le terme private che, in epoca romana, arricchivano la vita del palazzo

Ingressi dalle ore 16:30 alle 19:30 ogni mezz’ora.