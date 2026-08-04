«Cosenza ha ritrovato una nuova immagine nazionale, costruita attraverso la cultura, lo spettacolo, la musica e i grandi eventi che negli ultimi mesi hanno acceso i riflettori sulla città. È un percorso che sta restituendo al nostro territorio il ruolo che merita, raccontandone bellezza, capacità organizzativa ed energia positiva».

È il commento del sindaco Franz Caruso alla vigilia della messa in onda di “RADIO2LIVE – Il cielo è sempre più blu”, il grande spettacolo dedicato a Rino Gaetano che sarà trasmesso mercoledì 05 agosto in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2. La trasmissione, registrata lo scorso giugno in piazza XV Marzo, ha trasformato il cuore storico di Cosenza in un palcoscenico nazionale per celebrare il cantautore calabrese nato a Crotone, a 45 anni dalla sua scomparsa, attraverso la forza ancora attuale delle sue canzoni.

“L’arrivo di Rai Radio2 in città – afferma Franz Caruso – conferma la capacità di Cosenza di attrarre produzioni di grande prestigio e di diventare luogo di incontro per eventi capaci di parlare all’intero Paese. Ringrazio la Regione Calabria, la Calabria Film Commission, Rai Com e Radio 2 per aver reso possibile questo appuntamento che rappresenta un altro importante tassello nella promozione della nostra città”.

La serata, presentata da Ema Stokholma e Gino Castaldo, ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i nomi più amati della musica italiana: Noemi, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Santamarea, Aiello, Francamente, Eugenio In Via Di Gioia, Senhit, Serena Autieri, Peppe Voltarelli e Alessandro Gaetano. Tutti gli artisti sono stati accompagnati dalla Radio2 Social Band per uno spettacolo completamente dal vivo, pensato come una grande festa collettiva nel segno di Rino Gaetano. La trasmissione arriva in un momento particolarmente significativo per la città, dopo una serie di appuntamenti che hanno contribuito a rafforzarne la visibilità nazionale.

Tra questi, la puntata di “Linea Verde Italia” su Rai 1, interamente dedicata a Cosenza e alla sua provincia, che ha raccontato alcuni dei luoghi simbolo del territorio: dal Teatro Rendano al Museo all’aperto Bilotti, fino al Castello Svevo, valorizzando patrimonio culturale, arte e identità urbana. A completare questo percorso di promozione sono stati anche altri grandi eventi televisivi e mediatici, che hanno contribuito a rafforzare la presenza di Cosenza nei principali circuiti nazionali, tra cui la registrazione in città dello spot ufficiale Rai “Tutti cantano Sanremo”, realizzato in occasione dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, che ha rappresentato un ulteriore riconoscimento della capacità del territorio di diventare scenario privilegiato per produzioni di grande visibilità. Un ruolo centrale lo ha avuto anche il ritorno del Giro d’Italia, con l’arrivo della tappa Catanzaro-Cosenza, che dopo 37 anni ha riportato la Corsa Rosa nel capoluogo bruzio, offrendo una straordinaria vetrina televisiva e internazionale alla città e alla provincia.

“Questi eventi – sottolinea ancora il sindaco Franz Caruso – hanno contribuito a modificare la percezione di Cosenza e della Calabria, mostrando una realtà fatta di cultura, accoglienza, talento e capacità di innovazione. La nostra città sta dimostrando di essere pronta ad ospitare appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale e a raccontare una Calabria diversa, lontana dai luoghi comuni”.

Con la messa in onda di “RADIO2LIVE – Il cielo è sempre più blu”, Cosenza torna dunque protagonista sul piccolo schermo, offrendo al grande pubblico un’immagine di città viva, attrattiva e sempre più presente nel panorama culturale italiano.