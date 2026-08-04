Capitaneria di Porto e Polizia locale sono intervenute dopo una segnalazione. Proseguono i controlli lungo l’intero litorale comunale

Ombrelloni, sdraio e altre attrezzature da mare lasciati sull’arenile sono stati sequestrati durante un controllo effettuato a Villapiana Scalo. L’intervento della Capitaneria di Porto è scattato dopo una segnalazione relativa alla presunta occupazione abusiva di un tratto di spiaggia libera.

Il personale ha raggiunto la zona per verificare la situazione e ripristinare la piena fruibilità dell’area, destinata all’accesso libero dei cittadini e dei turisti.

Sequestrati ombrelloni e sdraio

Nel corso dell’accertamento, i militari hanno rinvenuto diverse attrezzature balneari lasciate sulla spiaggia e hanno proceduto al loro sequestro.

All’attività ha partecipato anche la Polizia locale, che ha affiancato la Capitaneria di Porto nelle operazioni di controllo e liberazione dell’arenile.

L’azione congiunta è stata finalizzata a tutelare il libero accesso al mare e a impedire che spazi demaniali destinati alla collettività venissero occupati senza autorizzazione.

Altri sopralluoghi sul litorale comunale

I controlli non si limiteranno alla zona interessata dall’intervento. Capitaneria di Porto e autorità locali stanno effettuando ulteriori sopralluoghi lungo l’intero litorale comunale per verificare l’eventuale presenza di altre occupazioni irregolari.