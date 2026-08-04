Il derby contro il Crotone slitta da sabato 15 a domenica 16 agosto, sempre alle ore 21. La sfida del “Massimino”, valida per la terza giornata di campionato, sarà trasmessa in chiaro da RaiSport

Due novità interessano il calendario del Cosenza in vista dell’inizio della nuova stagione. La prima riguarda il debutto ufficiale dei rossoblù nella Coppa Italia di Serie C, previsto allo stadio “Ezio Scida” contro il Crotone.

Il derby calabrese, inizialmente fissato per sabato 15 agosto alle ore 21, è stato posticipato di ventiquattro ore. Crotone-Cosenza si giocherà quindi domenica 16 agosto, sempre con calcio d’inizio alle 21. A cambiare, dunque, non sarà l’orario ma il giorno della partita, che rappresenterà il primo appuntamento ufficiale della squadra rossoblù nella stagione 2026/2027.

La seconda novità riguarda invece il campionato. La trasferta del Cosenza sul campo del Catania, valida per la terza giornata del Girone C, è stata scelta per la diretta televisiva nazionale. La gara del “Massimino” si disputerà lunedì 7 settembre alle ore 20.30 e sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport.

Un appuntamento di grande richiamo tra due piazze storiche del calcio meridionale, che permetterà al Cosenza di tornare davanti alle telecamere della televisione pubblica già nelle prime settimane della nuova stagione.