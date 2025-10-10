È stata presentata la nuova stagione del Teatro Rendano, che segna l’avvio di un progetto triennale ambizioso destinato a trasformare lo storico teatro cosentino in un Polo culturale espanso. Non più soltanto un contenitore di spettacoli, ma un vero ecosistema artistico e sociale, capace di intrecciare musica, danza, arti visive e partecipazione diffusa nei quartieri e nelle piazze della città.



«Tre i grandi assi del progetto – ha sottolineato il sindaco Franz Caruso –: la lirica, con produzioni originali e collaborazioni internazionali; la danza, con compagnie affermate e artisti emergenti; e un piano multidisciplinare di attività che portino il teatro fuori dal teatro, trasformando la cultura in esperienza condivisa. L’obiettivo è intercettare fondi non solo ministeriali ma anche privati, per fare del Rendano un brand e un punto di riferimento per le nuove generazioni».



La direzione artistica a Chiara Giordano



La direzione artistica del triennio è affidata a Chiara Giordano, che ha disegnato un percorso ispirato a inclusività, innovazione e identità territoriale. «È stato un percorso completamente condiviso con l’amministrazione comunale – ha spiegato Giordano –. Quando si parla di nuova visione e nuova strategia, inclusione e partecipazione non sono accessori, ma elementi fondanti. Non è una mera compilazione di cartellone: deve essere chiaro il presupposto che nessuna stella da sola fa firmamento. Solo unendo talenti, energie e visioni possiamo costruire un vero ecosistema culturale».



Quattro sezioni per ogni stagione



La programmazione del triennio 2025-2027 è strutturata in quattro sezioni principali:

• Opera: due o più titoli di repertorio (italiano e internazionale) e produzioni contemporanee o commissioni originali;

• Danza: almeno due titoli all’anno, con una creazione contemporanea e un classico del balletto;

• Rendano Young & Open: spettacoli inediti esito di una Open Call per compositori e coreografi under 40, dedicati alla valorizzazione del patrimonio immateriale e delle minoranze linguistiche calabresi;

• Rendano Speciale / Explore & Experience: attività collaterali, progetti speciali, workshop, talk, degustazioni e iniziative di engagement per avvicinare pubblici nuovi e diversificati.



Programmazione 2025: il tema Uomo-Donna



Il macro-tema 2025 sarà “La relazione uomo-donna”, declinata nei suoi molteplici aspetti: amore, carne, sangue, individualità e contesti sociali, in uno scenario popolare e popolareggiante.



Sezione Opera



La lirica vedrà due nuove produzioni del Rendano:

• Pagliacci di Ruggero Leoncavallo (titolo italiano)

• Carmen di Georges Bizet (titolo internazionale, nel 150° anniversario dalla prima esecuzione e dalla morte del compositore)



Inoltre, un focus contemporaneo sarà dedicato a “La Tragédie de Carmen” di Peter Brook, attraverso proiezioni e talk a cura di esperti.



Sezione Danza



Il cartellone prevede due appuntamenti di grande rilievo:

• Bolero – Loop Escape / Ravel 150, creazione contemporanea con musica di Maurice Ravel ed elettronica originale di Vincenzo Palermo, coreografie di Filippo Stabile e Salvatore De Simone, tra i danzatori emergenti della scena internazionale accanto a Wayne McGregor;

• Giselle di Adolphe Adam, in versione classica, a cura del Ballet de Barcelona.



Sezione Young & Open



Per il 2025 il focus sarà dedicato a Telesio e alle minoranze occitane della Calabria. Gli spettacoli nasceranno da una Open Call per giovani compositori, coreografi e drammaturghi under 40, che presenteranno lavori originali legati al patrimonio immateriale del territorio. L’evento sarà celebrato con un Light Gala Young & Open, previsto la prima domenica di dicembre.



Sezione Explore & Experience



Un ampio piano di attività collaterali e di engagement del pubblico arricchirà la stagione: talk, proiezioni, laboratori, degustazioni, premi e momenti di convivialità. L’idea è trasformare l’esperienza teatrale in un percorso partecipativo, con modalità innovative e immersive.



Comunicazione e nuove tecnologie



Grande attenzione sarà riservata anche alla comunicazione, considerata asset strategico: oltre alla promozione tradizionale, verranno utilizzati strumenti digitali, nuove tecnologie e intelligenza artificiale per il marketing e la fidelizzazione del pubblico. Previsti anche sistemi di monitoraggio e customer satisfaction per valutare la risposta degli spettatori.

L’apertura con il Bolero di Ravel



Il sipario si alzerà il 19 ottobre con il Bolero di Ravel, simbolo di energia e coralità, che darà ufficialmente il via a un percorso triennale destinato a segnare una svolta nella vita culturale della città. «Il Rendano deve tornare ad attrarre un pubblico eterogeneo – ha concluso Caruso – perché la cultura è la vera ricchezza di una comunità». Ruolo centrale avrà l’Orchestra Brutia diretta dal maestro Francesco Perri e l’offerta sinfonica che si affiancherà alla lirica e alla danza.