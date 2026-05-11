Dal 12 al 22 maggio il Museo del Presente di Rende ospita le mostre del Cosenza Comics and Games dedicate a fumetti, anime e illustrazione.

Dal 12 al 22 maggio il Museo del Presente di Rende tornerà a essere uno dei punti di riferimento della cultura pop calabrese grazie alle nuove mostre di Cosenza Comics and Games, tutte a ingresso gratuito. Per dieci giorni gli spazi del museo ospiteranno quattro percorsi espositivi dedicati al fumetto, all’animazione giapponese, all’illustrazione contemporanea e alla grafica.

Fra le esposizioni più attese c’è “What If…?”, un viaggio nel multiverso del fumetto costruito attraverso cover iconiche e reinterpretazioni moderne provenienti dalla collezione privata di Antonio Tassoni. Il percorso sarà arricchito anche dalle opere di Federico Pugliese, autore del manifesto ufficiale dell’edizione 2026 del festival. Un’esposizione che gioca con universi alternativi, contaminazioni narrative e immaginari paralleli, mostrando la continua capacità del fumetto di reinventare personaggi e storie.

Grande spazio anche all’animazione giapponese con “Eisaku Inoue: Saint Memories”, omaggio al maestro che ha contribuito a rendere immortale l’universo di Saint Seiya, conosciuto in Italia come I Cavalieri dello Zodiaco. La mostra presenterà key frame originali provenienti dall’arco narrativo di Asgard e dagli OVA delle Dodici Case di Hades, offrendo ai visitatori uno sguardo ravvicinato sul lavoro artistico e tecnico dietro alcune delle sequenze più amate dell’animazione anime anni Ottanta e Novanta.

Il percorso proseguirà con la mostra dedicata ai vincitori del Premio Nazionale GRANO 2025 promosso da Galileo Editore. Le opere dei primi tre classificati racconteranno la varietà e la vitalità dell’illustrazione contemporanea attraverso tavole che uniscono ricerca visiva, sperimentazione e narrazione grafica.

A chiudere il ciclo espositivo sarà “Di Segni e Di Lettere”, curata da Simonluca Spadanuda in collaborazione con il Festival del Fumetto di Catanzaro “Nuvola Comics”. Trenta composizioni originali interpreteranno personaggi e atmosfere del fumetto internazionale attraverso il solo utilizzo della tipografia, trasformando le lettere in immagini e linguaggio artistico.

L’apertura ufficiale delle mostre è prevista per il 12 maggio: il museo sarà accessibile dalle 16:00 mentre l’inaugurazione si terrà alle 17:00. Nei giorni successivi il Museo del Presente sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30; la domenica apertura pomeridiana dalle 16:00 alle 19:30.

Le esposizioni anticipano il Cosenza Comics and Games, in programma dal 15 al 17 maggio al Parco acquatico di Rende, che porterà in città ospiti, cosplay, spettacoli, incontri e attività dedicate al mondo della cultura pop contemporanea.