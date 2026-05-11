Rende si prepara ad accogliere una serata dedicata alla musica da cinema con “Omaggio a Ennio Morricone – Orchestra Tebaide”, il concerto in programma venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21 al CineTeatro Garden.

L’evento renderà omaggio a uno dei più grandi compositori della storia del cinema mondiale attraverso le interpretazioni dell’Orchestra Tebaide, prestigiosa formazione sinfonica diretta dal Maestro Cosimo Maraglino.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale attraverso alcune delle colonne sonore più celebri firmate da Ennio Morricone. In programma brani tratti da capolavori cinematografici come C’era una volta in America, Il buono, il brutto, il cattivo, Mission e Nuovo Cinema Paradiso, opere che hanno attraversato generazioni diventando parte dell’immaginario collettivo internazionale.

L’orchestra proporrà le composizioni del Maestro restituendone la forza evocativa e la profondità emotiva, in un concerto che si preannuncia non soltanto come un’esecuzione musicale, ma come un vero percorso dentro il rapporto tra cinema, memoria e musica.

L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della città di Rende e punta a coinvolgere appassionati di musica sinfonica, cinefili e spettatori di ogni età, celebrando l’eredità artistica di Morricone attraverso uno spettacolo costruito sull’intensità delle sue composizioni più iconiche.