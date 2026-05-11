Il 22 maggio al Clubbino istituzioni, esperti e operatori discuteranno di borghi, natura, geositi e reti territoriali

La Riviera dei Cedri può diventare una destinazione unica e riconoscibile, capace di tenere insieme mare, borghi, sentieri, archeologia, produzioni locali, paesaggi e comunità. Da questa visione nasce “Riviera Experience – Turismo Esperienziale nella Riviera dei Cedri”, l’incontro promosso dal Comune di San Nicola Arcella per discutere un nuovo modello di valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è in programma il 22 maggio, alle 11, presso Il Clubbino di San Nicola Arcella. Sarà un momento di confronto tra istituzioni regionali, operatori turistici, realtà ambientali, mondo universitario e associazioni, con l’obiettivo di costruire una proposta più coordinata, sostenibile e orientata alla qualità dell’esperienza.

Riviera Experience, una visione comune per il turismo nella Riviera dei Cedri

L’iniziativa punta a mettere al centro le potenzialità della Riviera dei Cedri, territorio ricco di geositi iconici, borghi storici, paesaggi naturali, cultura, archeologia, enogastronomia ed esperienze outdoor. Un patrimonio che può intercettare un turismo sempre più attento all’autenticità dei luoghi, alla scoperta delle identità locali e alla fruizione consapevole anche oltre la stagione estiva.

Il tema centrale sarà la messa in rete dei principali siti di interesse della Riviera dei Cedri. Non soltanto una scelta organizzativa, ma una leva strategica per rendere il territorio più riconoscibile e competitivo sui mercati nazionali e internazionali.

L’obiettivo è superare la frammentazione e costruire un racconto unitario della destinazione, capace di valorizzare le specificità dei singoli luoghi senza disperderle. Mare, natura, borghi, percorsi, patrimonio culturale e produzioni locali diventano così elementi di una stessa proposta turistica.

Borghi, natura e identità territoriale al centro dell’incontro

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi legati alla valorizzazione dei borghi, ai percorsi naturalistici, alla tutela ambientale, al turismo esperienziale e alle strategie di sviluppo capaci di creare nuove opportunità per la Riviera dei Cedri.

“Riviera Experience” nasce come uno spazio operativo, non solo come momento di presentazione. L’intento è far emergere idee, progetti e buone pratiche già presenti nel territorio, per collegarle, rafforzarle e renderle parte di una visione comune.

La sfida è costruire un modello turistico sostenibile, identitario e di qualità, capace di coinvolgere comunità, imprese, istituzioni e operatori culturali. Un approccio che guarda al turismo non soltanto come flusso stagionale, ma come strumento di crescita, tutela e racconto del territorio.

I partecipanti al confronto di San Nicola Arcella

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo. Seguiranno gli interventi dell’assessore regionale Gianluca Gallo, dell’assessore Antonio Montuoro, dei consiglieri regionali Antonio De Caprio, Pierluigi Caputo e Angelo Brutto.

All’incontro prenderanno parte anche dirigenti regionali, esperti del settore, rappresentanti del mondo associativo, del turismo, dell’università e delle realtà impegnate nella promozione del territorio calabrese.

A concludere i lavori sarà Giusi Princi, europarlamentare e membro della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo. L’incontro sarà moderato dalle giornaliste Nicoletta Toselli ed Emilia Manco.