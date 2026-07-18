Sarà un monologo ispirato al Cenacolo di Leonardo da Vinci, in cui il pane diventa voce narrante e simbolo universale di condivisione, fraternità e umanità. Un racconto che attraversa il tempo e dialoga con il presente, per una riflessione profonda sul valore dell'incontro, della solidarietà e dell'umanità condivisa

Prosegue con un appuntamento atteso e di grande spessore culturale il cartellone di “Estate a Cirella – Tra Arte e Cultura”, la rassegna promossa dall'Associazione Culturale Cerillae APS, con il patrocinio del Comune di Diamante, giunta quest'anno alla sua V edizione.

Sabato 18 luglio, alle ore 22.00, la suggestiva cornice del Monastero dei Minimi di Cirella ospiterà Federico Quaranta con lo spettacolo “…e spezzò il pane”.

Il monologo

Al centro della rappresentazione un intenso monologo ispirato al Cenacolo di Leonardo da Vinci, nel quale il pane diventa voce narrante e simbolo universale di condivisione, fraternità e umanità. Un racconto che attraversa il tempo e dialoga con il presente, intrecciando parole e musica per offrire una riflessione profonda sul valore dell'incontro, della solidarietà e dell'umanità condivisa.

Per Quaranta si tratta di un gradito ritorno a Cirella. L'autore e narratore era già stato protagonista lo scorso anno, in occasione dell'apertura della XVI edizione di "Calici Sotto le Stelle", consolidando un rapporto di stima e collaborazione con l'Associazione Cerillae.

Chi è Federico Quaranta

Con una lunga esperienza tra radio e televisione, Federico Quaranta è oggi una delle voci più autorevoli nel racconto dei territori italiani. Alla conduzione di "Decanter" su Rai Radio2, trasmissione che ha innovato il linguaggio radiofonico dedicato a cibo e vino, affianca programmi televisivi di grande successo come "Linea Verde", "Linea Verde Radici" e "Il Provinciale", contribuendo a valorizzare luoghi, tradizioni, paesaggi e comunità dell'Italia più autentica.

L'ingresso alla serata è libero.