Dal 22 al 25 ottobre Corso Mazzini ospita maestri cioccolatieri, chef, pasticcieri, concorsi e laboratori. In programma anche riconoscimenti CNA, dimostrazioni dal vivo e attività dedicate ai più piccoli

Quattro giorni dedicati al gusto, all’artigianato e alla creatività, con il cioccolato protagonista assoluto nel cuore della città. Dal 22 al 25 ottobre, Corso Mazzini ospita la Festa del Cioccolato di Cosenza, con un programma che mette insieme show cooking, degustazioni, concorsi, laboratori e incontri con alcuni dei protagonisti della cucina e della pasticceria.

La manifestazione prenderà ufficialmente il via giovedì 22 ottobre alle 18 con la cerimonia inaugurale e il taglio del nastro alla presenza delle autorità istituzionali, dei rappresentanti del territorio e degli organizzatori.

Tra i presenti sono annunciati Raffaele Nevi, Andrea Gentile, Antonio De Caprio, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il sindaco di Rende Sandro Principe, il sindaco di Castiglione Salvatore Magarò, il sindaco di Castrolibero Francesco Serra, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Cosenza Sarino Branda, il presidente di CNA Cosenza Michele Marchese, il presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri, la maestra cioccolatiera Isabella Mascaro e il coordinatore della Festa Pino De Rose.

Dopo le interviste istituzionali e il primo show cooking, è prevista una passeggiata tra gli stand. Alle 19 spazio anche a una prova particolare: Raffaele Nevi si cimenterà con il cioccolato sotto la guida della maestra Isabella Mascaro. A seguire sarà nominato il Maestro Cioccolatiere dell’Anno 2026.

Il cioccolato incontra l’alta cucina

La giornata di venerdì 23 ottobre sarà dedicata soprattutto all’incontro tra cioccolato e cucina d’autore.

Alle 12 Mimmo Trentinella proporrà uno spaghettone quadrato al cioccolato al 75%, con ricciolo di calamaro scottato al burro e limone e polvere di peperoncino.

Alle 16 toccherà agli chef Pierluigi e Federica Falsetta con “L’Alchimia del Cioccolato”, una sfera al velluto di vaniglia con inserto ai frutti rossi, crumble al cacao e nocciole tostate e colata di cioccolato fondente caldo.

Alle 18 sarà protagonista Francesco Mazzei, impegnato in uno show cooking con gli allievi dell’Alberghiero MTTC. Lo chef tornerà alle 20.30 per un talk dedicato all’utilizzo del cioccolato nelle ricette classiche e moderne.

La giornata si chiuderà alle 21 con l’Accademia del Magliocco.

Concorsi e grandi maestri

Sabato 24 ottobre il programma proseguirà tra tecnica e creatività. Alle 12 tornerà l’Accademia del Magliocco, mentre alle 16 sarà protagonista Simone Loi, responsabile dei servizi di ristorazione della Camera del Senato.

Alle 18 spazio allo chef e docente MTTC Sergio Savaglia.

Uno degli appuntamenti centrali della giornata è previsto alle 18.30, con il concorso per il miglior dolce al cioccolato, aperto a professionisti e appassionati. Saranno premiati anche il miglior dolce e il miglior cioccolatino.

Per il vincitore è prevista l’aggiudicazione di un contratto con un social media manager del valore di 5mila euro, a cura di CNA Calabria.

Durante la serata saranno inoltre consegnati riconoscimenti CNA all’Associazione Antiracket “Lucio Ferrami”, alla carriera a Mauro Zumpano e Giulio Valente e alla cultura a Rita Bilotti.

Tra i componenti annunciati della giuria figurano Dario Costantini, presidente nazionale CNA, Giovanni Cugliari, presidente CNA Calabria, e la giornalista di Rai News 24 Josephine Alessio.

Alle 19.30 tornerà Simone Loi, mentre alle 21 sarà la volta del pasticciere Conpait Mario Lanzillotta.

Il gran finale

Domenica 25 ottobre si parte alle 12 con lo chef Gian Piero Laise, docente MTTC, con “Calabria Noir”.

Alle 16 e alle 19.30 sono in programma gli show cooking dello chef Sandro Bevacqua.

Alle 18 sarà protagonista Antonio Franzè con una “Namelaka” al cioccolato bianco, limone di Rocca Imperiale candito, nocciole di Cardinale croccanti e olio extravergine alla liquirizia.

Alle 18.30 si terrà invece il concorso per il miglior comunicatore della Festa del Cioccolato, con la premiazione del miglior servizio di comunicazione realizzato per promuovere l’evento. Anche in questo caso è previsto un contratto di collaborazione del valore di 5mila euro, a cura di CNA Calabria.

La manifestazione si chiuderà alle 21 con lo chef Giovanni De Luca, che proporrà riso Carnaroli, gambero rosso e la sua bisque, crumble salato al cioccolato, crema di pomodoro e olio al basilico.

Durante tutte le giornate saranno inoltre operativi i laboratori della maestra Isabella Mascaro, pensati soprattutto per i più piccoli. Presente anche la pittrice Barbara Lio, che realizzerà un quadro utilizzando il cioccolato.

Per quattro giorni, dunque, Corso Mazzini diventerà una vetrina di sapori, tecniche e creazioni d’autore, con appuntamenti distribuiti lungo l’intera giornata e una particolare attenzione alla lavorazione artigianale del cioccolato.