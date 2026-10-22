Un confronto istituzionale per raccogliere le richieste degli autotrasportatori e costruire una posizione unitaria del territorio da portare all’attenzione del Governo.

È l’obiettivo dell’incontro in programma lunedì 26 ottobre alle 10.30, nella Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza, promosso dal Comitato Territoriale del Tirreno Cosentino “In Calabria con Dignità”.

Alla riunione prenderanno parte i sindaci del Tirreno cosentino e il presidente della Provincia Biagio Faragalli, chiamati ad ascoltare le proposte del comparto e a raccogliere le istanze da trasmettere al Governo in vista del tavolo tecnico del 27 ottobre.

Di Natale: «Servono risposte concrete»

Sul confronto è intervenuto il consigliere provinciale Graziano Di Natale, che ha sottolineato la necessità di sostenere lavoratori e imprese in una fase segnata dall’aumento dei costi e dal caro vita.

«È fondamentale ascoltare e sostenere le esigenze dei lavoratori e delle imprese, soprattutto in un momento storico in cui il caro vita e l’aumento dei costi stanno mettendo in seria difficoltà tante famiglie e attività produttive».

Di Natale richiama quindi il peso strategico dell’autotrasporto per l’economia del territorio.

«L’autotrasporto è un settore strategico per la nostra economia e merita attenzione, rispetto e risposte concrete. Le istituzioni devono fare squadra, senza divisioni politiche, per difendere il lavoro, la dignità delle persone e il futuro del nostro territorio».

L’incontro di lunedì viene indicato come un passaggio utile per tentare di arrivare al tavolo del 27 ottobre con una piattaforma condivisa e con richieste sostenute anche dalle istituzioni locali.