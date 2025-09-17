Il 20 e 21 settembre due giorni di celebrazioni religiose e spettacoli in piazza: attesa per la cantante vincitrice di “Tale e Quale Show”

Il 20 e 21 settembre Corigliano Scalo si prepara a vivere la Festa della Stazione, appuntamento che da 77 anni unisce storia, religione e comunità. Una celebrazione che affonda le sue radici nel cuore del quartiere commerciale della città e che, dagli anni Settanta in poi, ha accompagnato la crescita socio-economica della zona.

Il programma degli eventi

Accanto ai momenti religiosi, Piazza Giovanni Paolo II – conosciuta come “piazza salotto” – ospiterà due serate di spettacoli musicali e di intrattenimento.

Sabato 20 settembre alle ore 21 : protagoniste le scuole di danza cittadine, che animeranno la piazza con performance e coreografie.

: protagoniste le scuole di danza cittadine, che animeranno la piazza con performance e coreografie. Domenica 21 settembre alle ore 21.30: gran finale con l’atteso concerto di Verdiana, fresca vincitrice della 14ª edizione di Tale e Quale Show, il programma di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Verdiana: talento e passione

Cantautrice pop tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano, Verdiana è salita sul palco televisivo a soli otto anni come bambina prodigio. Oggi vanta un curriculum ricco e una tournée iniziata lo scorso aprile con lo spettacolo “Tale e quale a me live”. Uno show che fonde le esibizioni iconiche portate in tv con i brani del suo percorso artistico, arricchito da omaggi a grandi interpreti italiane e internazionali.

A Corigliano salirà sul palco accompagnata da tre musicisti, per offrire al pubblico uno spettacolo carico di emozione e di energia.

Una tradizione che si rinnova

La Festa della Stazione di Corigliano Scalo resta così un’occasione unica per rinsaldare le radici della comunità, unendo devozione, intrattenimento e musica di qualità. Un appuntamento che coniuga la forza delle tradizioni popolari con la vitalità della cultura contemporanea.