Dal primo al 5 settembre cinque giornate di teatro, jazz, cinema, incontri e spettacoli per ragazzi. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti

Teatro e comicità all’Anfiteatro, musica jazz nelle sale di Palazzo Sersale, cinema all’Arena Chiusi e spettacoli per bambini al Teatro Saccoman. Dal primo al 5 settembre Cerisano ospiterà la trentaduesima edizione del Festival delle Serre, trasformando nuovamente il centro storico in un palcoscenico diffuso.

Cinque giornate a ingresso libero dedicate a musica, teatro, cinema, incontri culturali, artisti di strada e spettacoli per ragazzi. Il progetto è sostenuto con le risorse del Poc Calabria 2014-2020, Azione 6.8.3, nell’ambito dell’avviso “La Calabria che incanta”.

«L’attesa sta per finire. Il borgo si prepara a tornare palcoscenico di storie, emozioni e meraviglia», afferma il sindaco di Cerisano, presentando una manifestazione ormai profondamente legata all’identità culturale del paese.

Cirilli, Vernia e Graci sul palco dell’Anfiteatro

Il teatro aprirà ogni sera il programma dell’Anfiteatro. Il cartellone riunisce alcuni protagonisti della comicità e della scena nazionale, proponendo linguaggi e forme di spettacolo differenti.

Tra gli ospiti annunciati figurano Gabriele Cirilli e Francesco Procopio, insieme alla divulgazione teatrale di Fill Pill. Spazio anche agli spettacoli di Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Sarà proprio Valeria Graci a chiudere la rassegna teatrale con “Volevo essere io”, spettacolo nel quale comicità e racconto personale si incontrano sul palco.

Il jazz di Raphael Gualazzi a Palazzo Sersale

Palazzo Sersale tornerà a essere il cuore musicale del festival. La sezione jazz sarà inaugurata da Denise King, accompagnata dagli Hammond Groovers.

Nel corso delle cinque serate si alterneranno Frida Bollani Magoni, il trio guidato dalla chitarrista Eleonora Strino e l’incontro musicale tra Francesca Tandoi ed Emma Smith.

Il concerto conclusivo sarà affidato a Raphael Gualazzi, che si esibirà insieme ad Anders Ulrich e Gianluca Nanni. Un appuntamento particolarmente atteso in uno degli spazi più suggestivi del borgo riconosciuto come Borgo Swing.

Cinema ogni sera all’Arena Chiusi

All’Arena Chiusi sarà proposta una rassegna cinematografica rivolta a un pubblico ampio e familiare. Le proiezioni accompagneranno tutte le serate del Festival delle Serre.

Il programma annunciato comprende “Toy Story 5”, “Supergirl”, “Jumpers”, “Spider-Man: Brand New Day” e “Odissea”. Il cinema si aggiungerà così alle altre sezioni del cartellone, offrendo un’alternativa dedicata soprattutto alle famiglie e agli spettatori più giovani.

Artisti di strada nelle piazze del borgo

Le vie e le piazze di Cerisano saranno attraversate da spettacoli itineranti, acrobazie, bolle di sapone e performance capaci di coinvolgere direttamente il pubblico.

Tra gli artisti e le compagnie annunciati figurano Christian Ceresoli, FocoFoco e Granelle Circus. Le esibizioni contribuiranno a costruire l’atmosfera diffusa che caratterizza il festival, portando lo spettacolo fuori dagli spazi tradizionali e dentro il centro storico.

Gli spettacoli per bambini al Teatro Saccoman

Una sezione specifica sarà riservata ai più piccoli. Il Teatro Saccoman ospiterà ogni sera gli spettacoli del Teatro della Maruca.

Il cartellone prevede “Cappuccetto Rosso Kamishibai”, “Il Rondone e il Principe”, i burattini di Zampalesta e il Puppet Show programmato per la serata conclusiva.

Le proposte dedicate all’infanzia confermano la volontà di coinvolgere pubblici di tutte le età e di rendere il Festival delle Serre un appuntamento accessibile alle famiglie.

Libri e dibattiti in Piazza Zupi

La programmazione comprenderà anche incontri culturali e momenti di approfondimento. Piazza Zupi ospiterà la presentazione del libro “Accadeva nello Studio Gullo” di Enzo Aprile e quella di “Guerrieri” di Gianluca Guida.

Nel calendario figura inoltre il dibattito europeo “Can Europe Grow Without Its Peripheries?”, curato dal gruppo The Left del Parlamento europeo. L’incontro affronterà il tema della crescita europea e del ruolo delle aree periferiche.

Dj set e musica dal vivo fino a tarda sera

Dopo gli spettacoli, il festival continuerà nei corner musicali e negli spazi dell’Agorà. Dj set, gruppi dal vivo e sonorità swing accompagneranno il pubblico fino a tarda sera.

Dal primo al 5 settembre Cerisano offrirà così cinque giornate nelle quali spettacolo, socialità e valorizzazione del centro storico si uniranno in un unico programma. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.