Il 26 e 27 giugno il borgo del Tirreno cosentino ospita masterclass, degustazioni, talk, food e concerti

Il borgo di Fuscaldo si prepara a diventare una vetrina dedicata ad amari, liquori e distillati calabresi. Parte venerdì 26 giugno la terza edizione di “Fuscaldo Sun Spirit”, manifestazione che per due giorni, fino a sabato 27 giugno, porterà nel centro del Tirreno cosentino degustazioni, masterclass, incontri, musica e valorizzazione delle produzioni locali.

L’evento, nato da un’idea del consigliere comunale alle attività produttive Carmine Scrivano, punta i riflettori su un settore in forte crescita, nel quale la Calabria occupa una posizione di rilievo nel mercato degli amari e mostra una crescente vivacità anche nel campo dei liquori artigianali e dei distillati.

Fuscaldo Sun Spirit, il programma del 26 giugno

La manifestazione prenderà il via venerdì 26 giugno alle 19.30 con il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni. Per tutta la durata dell’evento saranno attive l’area food dedicata alla gastronomia del territorio, con attenzione ai prodotti a riconoscimento De.Co. di Fuscaldo, la cena medievale nel cuore del borgo e l’experience enologica curata da Carpe Wine.

Cinque sommelier accompagneranno i visitatori alla scoperta di dieci cantine calabresi, in un percorso pensato per intrecciare degustazione, identità territoriale e promozione delle eccellenze regionali.

La prima serata entrerà nel vivo alle 21.30, nella Piazzetta del Pescatore, con la masterclass aperta a tutti dal titolo “Dalla cantina al bancone”. Parteciperanno Giulia Ferrarotti di The Spiritual Machine e Ulric Nijs, direttore di Spirits Selection del Concours Mondial de Bruxelles.

A seguire spazio allo show con degustazione di cocktail acrobatici. Alle 23 sarà invece la musica sul lungomare, con il concerto dei Bandaballò, a chiudere la prima giornata.

La seconda giornata tra talk, concorso e Tarantella Night

Sabato 27 giugno le attività riprenderanno nel pomeriggio con il talk insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dedicato alle certificazioni e alle novità normative a supporto dei produttori.

Alle 21 è in programma il concorso “Spirito d’Autore”, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. La giuria tecnica, presieduta da Ulric Nijs, decreterà il signature cocktail dell’estate e degli stabilimenti di Terredamare, il consorzio che anche quest’anno è partner dell’iniziativa.

Anche la seconda serata si chiuderà con la musica, grazie all’appuntamento “Tarantella Night”, pensato per accompagnare la conclusione della due giorni nel segno della tradizione e dell’intrattenimento.

Accessibilità e creatività urbana

Tutte le attività saranno supportate dal servizio di traduzione in lingua dei segni italiana, a cura di Federica Sirianni, per garantire maggiore accessibilità ai partecipanti.

Nel corso delle due giornate sarà inoltre possibile ammirare gli allestimenti realizzati con le sagome tematiche nate dal contest che ha coinvolto 19 studenti di Architettura e Design dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, coordinati dalla professoressa Francesca Giglio.