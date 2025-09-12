Bagno di folla e numeri da record per la seconda giornata della 33ª edizione del Peperoncino Festival di Diamante, la manifestazione più piccante d’Italia che continua a sorprendere e coinvolgere migliaia di visitatori da tutto il Paese. Oltre 20.000 presenze registrate nelle prime due giornate confermano il successo di una kermesse che, anno dopo anno, si rinnova e si espande.

Protagonisti assoluti della serata di giovedì sono stati I Neri Per Caso, che hanno infiammato il nuovo palco di Lungomare Glauco – una delle grandi novità di quest’edizione – regalando al pubblico un live carico di emozione e virtuosismo. Il celebre gruppo a cappella ha ripercorso i suoi grandi successi, innovando ancora una volta il concetto di musica dal vivo con un backline vocale unico nel suo genere, il tutto con la suggestiva vista sull’Isola di Cirella a fare da cornice.

Grande successo anche per il Cala Stage di Piazza Municipio, palcoscenico dedicato alla gastronomia d’eccellenza. Tra gli ospiti degli show cooking: Rubén Bondi, Federico Fusca, Francesco Mazzei e Alberto Vitaro, che hanno deliziato il pubblico con piatti creativi e racconti di cucina tra tradizione e innovazione. Questa sera, il festival si prepara ad accogliere altre stelle del panorama artistico: sul palco di Lungomare Glauco saliranno Tonino Carotone e Giulio Wilson, impegnati nel loro tour estivo, seguiti da un’esplosiva performance di DJ Roberto Ferrari, direttamente da Radio Deejay.

Spazio anche al gusto con la presenza attesissima dello chef Francesco Aquila, volto noto della cucina italiana. “Con il professore Enzo Monaco, abbiamo puntato fortemente sulla valorizzazione dell’intero territorio di Diamante,” dichiara il direttore artistico Alfredo De Luca. “Il successo del palco di Lungomare Glauco ha permesso di portare il festival in una zona della città dove prima non arrivava. Avere un palco con vista sull’isola è un valore aggiunto, e la risposta del pubblico dimostra che l’esperimento è riuscito.” Il Peperoncino Festival 2025 si conferma così non solo evento gastronomico di punta, ma anche un vero e proprio contenitore culturale e artistico, capace di unire musica, spettacolo e valorizzazione del territorio.