Questa sera sul Sagrato della Madonna della Serra, la rappresentazione “Il Barbiere” messa in scena dalla compagnia teatrale “I Pagliacci”, con la regia di Paolo Guglielmelli.
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
La serata di piazza Canonaco a Taverna ha avuto il sapore dell’irripetibile: un evento che ha trasformato il centro cittadino in un grande teatro sotto le stelle, capace di incantare e sorprendere un pubblico numerosissimo. Atmosfere suggestive, luci, musica ed emozioni hanno dato vita a un appuntamento che resterà impresso nella memoria collettiva.
A dare il via all’evento, la presenza elegante e coinvolgente di Emanuela Folliero, che ha presentato la straordinaria sfilata di gioielli di Gerardo Sacco. Le sue creazioni, vere opere d’arte, hanno brillato sotto i riflettori, raccontando una storia di eccellenza e artigianalità tutta calabrese. Ma è stata Note in rosa con Madame Opera, a lasciare il pubblico senza fiato: una cantante lirica sospesa su una scenografica struttura alta tre metri ha portato le arie del belcanto oltre i confini del teatro, inondando la piazza di emozioni pure.
Un omaggio poetico all’universo visionario di Federico Fellini, capace di fondere sogno e realtà, musica e visione, in un viaggio sensoriale che ha rapito spettatori di ogni età. Il gran finale è stato affidato a una straordinaria Sinfonia di droni: uno spettacolo di luci danzanti nel cielo, che ha disegnato figure, emozioni e stupore con precisione millimetrica e poesia visiva. Un momento sospeso tra tecnologia e incanto, capace di commuovere e unire tutti gli sguardi verso l’alto.
Emozionati e visibilmente soddisfatti il sindaco Biagio Faragalli, l’assessore alla Cultura, Spettacolo e Grandi Eventi Silvio Ranieri, e il direttore artistico Antonio De Luca. «Il Festival “Ruggiero Leoncavallo” è anche itinerante – ha sottolineato Ranieri – e con la sua parte culturale ricuce un territorio, unendo comunità, emozioni e identità». In una serata che ha saputo unire lirica, droni e gioielli in un’unica sinfonia di bellezza, il pubblico ha risposto con un entusiasmo crescente.
Un’energia palpabile, fatta di occhi lucidi, applausi sinceri e il desiderio comune di lasciarsi trasportare da qualcosa di più grande, di più vero, di profondamente umano. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai cittadini di Montalto Uffugo e a quanti sono accorsi da ogni angolo della Calabria. La magia si ripete questa sera prima con l’inaugurazione della mostra degli artisti montaltesi dedicata a Ruggiero Leoncavallo, alle ore 18:30 e a seguire, alle ore 21:30, sul Sagrato della Madonna della Serra, la rappresentazione “Il Barbiere” messa in scena dalla compagnia teatrale “I Pagliacci”, con la regia di Paolo Guglielmelli.