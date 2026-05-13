Tra cinema, musica, poesia e attualità il borgo della Presila (assieme all’Unical) ospiterà scrittori, attori e autori per otto giorni (dal 23 al 31 maggio) e con diciotto appuntamenti

Otto giorni, diciotto appuntamenti, un ricco cartellone di eventi gratuiti con registi, scrittori, attori e autori nazionali e internazionali. Un viaggio che unisce territori e linguaggi diversi: dal cinema alla danza indiana, dal teatro alla musica d’autore, dalla letteratura fino alla tematica della legalità. Dal 23 al 31 maggio 2026 torna a Celico la seconda edizione del Festival Internazionale delle Arti, sotto la direzione artistica di Donato Santeramo e Antonio Nicaso. La kermesse vanta quest’anno una firma d’eccezione: il regista, sceneggiatore e produttore canadese David Cronenberg, maestro indiscusso della cinematografia mondiale, in veste di Presidente Onorario del Festival.

L’apertura di sabato 23 maggio, alle 20, è affidata a un’icona del cinema italiano: Ornella Muti. L’attrice, che ha recentemente ricevuto il David Speciale di Donatello, incontrerà il pubblico al Teatro delle Arti di Celico. Sarà proprio David Cronenberg a premiarla, celebrando uno dei volti più amati e rappresentativi del cinema italiano. Seguirà la proiezione del cult “Romanzo Popolare” di Mario Monicelli. L’attrice sarà protagonista anche domenica 24 maggio a Cosenza, in piazza XI Settembre (ore 11.00), per la presentazione del suo libro “Questa non è Ornella Muti” (La Nave di Teseo). Un’opera autobiografica in cui racconta come la piccola Francesca Romana Rivelli sia diventata Ornella Muti: si confessa attraverso il cinema, gli incontri con i grandi registi − tra cui Mario Monicelli, Dino Risi, John Landis e Woody Allen −, i grandi attori con cui ha recitato, gli stilisti che l’hanno vestita sui palcoscenici più importanti fino alla notte degli Oscar, da Valentino a Giorgio Armani.

La sera del 24 maggio, alle ore 20.00, al Teatro delle Arti sarà presentato in anteprima il promo del documentario su David Cronenberg in presenza del Maestro. La serata proseguirà con le note del Gruppo da camera dell’Orchestra “Orfeo Stillo” di Crotone che proporrà i brani più celebri e amati di Rino Gaetano, Mia Martini e Mino Reitano, con la voce di Benedetta Marcianò e la narrazione dell’attore Francesco Pupa.

Il Festival, promosso dal Comune di Celico, in collaborazione con il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria, avrà quest’anno come filo conduttore le “Alchimie Creative”, l’incontro tra mondi opposti creando un ponte ideale tra culture millenarie. «Celico torna sotto i riflettori della cultura internazionale – dichiara il sindaco Matteo Lettieri –. Questo Festival non è solo una rassegna di eventi, ma un ponte che collega la nostra identità locale con il mondo. Cronenberg, così come tanti altri ospiti, vivranno il territorio per una settimana: sarà un’occasione per dimostrare come Celico possa diventare epicentro di un dialogo globale tra le arti».

Lunedì 25 maggio, alle ore 10.30, Cronenberg farà tappa all’Università della Calabria per un’importante masterclass con gli studenti dal provocatorio titolo “The Cinema is Dead.”, insieme al docente Unical Carlo Fanelli e al direttore artistico Donato Santeramo. Un altro grande personaggio arriverà all’Unical nei giorni del Festival: la poetessa e regista Joséphine Bacon, ambasciatrice della cultura Innu, considerata autrice simbolo del Québec: mercoledì 27 maggio terrà la masterclass “La rencontre de deux mondes” insieme alla traduttrice Francesca Maffioli (LEGS – Université Paris 8) e ad André Dudemaine, direttore artistico del First Peoples Festival in Canada.

Il 26 maggio, alle ore 21.00, l’affascinante mondo di Bollywood farà il suo ingresso al Teatro delle Arti di Celico con le ballerine della Rajawara Dance Company, diretta dalla danzatrice Nathalia Rajawasala. Il cartellone musicale proseguirà il 27 maggio con Danilo Di Paolonicola alla fisarmonica e Flavio Boltro alla tromba, che offriranno un omaggio a Charlie Parker, e il 30 maggio con l’omaggio a Nino Rota, figura iconica nel panorama musicale e cinematografico del Novecento, eseguito dal Nino Rota Ensemle e il sassofonista americano Michael Rosen. Il 28 maggio riflettori accesi sull’anteprima dell’Opera Musical “Gioacchino”, ideata e scritta da Francesco Vallone, sulla storia dell’Abate calabrese.

Non poteva mancare un’analisi sulla legalità e il contrasto alle mafie. Martedì 26 maggio (ore 18.00) il giornalista Antonio Anastasi e il direttore artistico Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, saggista e docente di storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University, presentano “Un’altra pelle”. Il libro ripercorre la parabola criminale di Salvatore Cortese, ex killer della ’ndrangheta che ha deciso di riscattarsi collaborando con la giustizia, che sarà in videoconferenza.

Venerdì 29 maggio (ore 19.00) la presentazione dell’ultimo libro di Celeste Costantino, “Predatori. Sesso e violenza nelle mafie”; in collegamento Giulia Minoli, presidente di Uno, Nessuna, Centomila. La sera, ore 21.00, spazio al cinema con il regista cosentino Francesco Costabile e la proiezione di “Familia”, film che ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed era stato candidato per rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria Miglior film internazionale.

Sabato 30 maggio Francesco Costabile terrà a Celico la masterclass “Creare immagini, il mestiere del cinema”. Nel pomeriggio, alla Libreria Mondadori di Piazza XI Settembre a Cosenza, la presentazione di “La “Bestemmia” di Pier Paolo Pasolini: tra immagini e parole” a cura di Manuela Gieri, docente di Storia e teoria del cinema dell’Università della Basilicata, e il direttore artistico Donato Santeramo, professore ordinario del dipartimento di Lingue, letterature e culture della Queen’s University.

Gran finale domenica 31 maggio, che vedrà protagonisti il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri dialogare con Antonio Nicaso insieme al vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei sul tema “Mafia tra realtà e rappresentazione”. Sul palco anche l’attore Cesare Bocci, lo sceneggiatore e regista Paolo Girelli.

La kermesse si concluderà, alle ore 21.00 con l’energia di Giovanni Veronesi, regista, sceneggiatore e attore.