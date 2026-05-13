Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Ariosto, nel territorio di Corigliano. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

In casa si trovava una donna di 62 anni. A lanciare l’allarme sono stati alcuni condomini che, notando il fumo uscire dall’abitazione, hanno subito avvisato il marito della donna. L’uomo è intervenuto rapidamente riuscendo a portare fuori la moglie dall’appartamento invaso dal fumo.

Entrambi sono rimasti lievemente coinvolti a causa delle esalazioni respirate durante quei momenti concitati e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Sul luogo dell’emergenza stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano impegnati nelle attività di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri e la polizia municipale per la gestione della viabilità e degli accertamenti.