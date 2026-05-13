Da borgo culturale a hub della formazione, con lezioni, master e percorsi di alta specializzazione affidati a figure di primo piano del mondo accademico, giuridico e istituzionale. Cerisano continua a rafforzare la propria vocazione educativa attraverso le attività ospitate nello storico Palazzo Sersale, dove nei prossimi giorni arriveranno nomi come Paolo Lazzara, Gherardo Colombo, Antonio Naddeo e Piero Ignazi.

Il paese si conferma così spazio di incontro tra studenti, docenti, professionisti e istituzioni, grazie a due percorsi formativi già in corso: la Scuola di Politica, realizzata in sinergia con ASPROM, e il Master di II livello in Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane, promosso in collaborazione con l’Università della Calabria.

Cerisano, Palazzo Sersale al centro dell’alta formazione

La Scuola di Politica sta richiamando a Cerisano studenti provenienti da tutta Italia, impegnati dall’8 maggio in una vera e propria full immersion dedicata all’approfondimento del mondo politico, istituzionale e sociale. Un percorso pensato non come semplice ciclo di lezioni, ma come esperienza formativa d’eccellenza, capace di mettere i partecipanti a contatto diretto con studiosi e protagonisti della vita pubblica nazionale.

Venerdì 15 maggio saranno Piero Ignazi e Paolo Lazzara ad arricchire il programma. Ignazi, autorevole politologo italiano, professore ordinario di Politica comparata e professore Alma Mater presso l’Università di Bologna, terrà alle 15 una lezione dal titolo “Le culture politiche del ’900 e i partiti”. I suoi studi sull’evoluzione dei partiti politici e sull’estrema destra in Europa rappresentano un riferimento importante per comprendere le trasformazioni della democrazia contemporanea.

Alle 17 sarà invece la volta di Paolo Lazzara, professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre. Lazzara, già vicepresidente dell’INAIL, vicepresidente dell’UNI - Ente Italiano di Normazione e vice capo di gabinetto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interverrà su “Stato-cittadini: le riforme amministrative e la modernizzazione dello Stato”.

Scuola di Politica, il confronto su partiti, digitale e legalità

Il calendario della Scuola di Politica proseguirà sabato 16 maggio. Alle 10 è prevista la lezione di Valeria Tarditi, professoressa associata di Scienza politica dell’Università della Calabria, che affronterà il tema “La rivoluzione digitale e la trasformazione dei partiti”.

Un argomento centrale per leggere il rapporto tra nuove tecnologie, partecipazione, comunicazione politica e trasformazione delle forme organizzative dei partiti. La politica contemporanea, infatti, non può più essere interpretata senza considerare l’impatto del digitale sui processi decisionali, sulla rappresentanza e sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

Alle 17.30 il modulo sarà chiuso da Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e saggista italiano, noto per alcune delle più importanti inchieste giudiziarie della storia italiana. Dopo aver lasciato la magistratura nel 2007, Colombo si è dedicato alla diffusione della cultura della legalità, con particolare attenzione al mondo della scuola e alla formazione delle nuove generazioni.

Il Master Unical con Antonio Naddeo

Accanto alla Scuola di Politica, Cerisano ospita anche il Master di II livello in Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane, realizzato in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria.

Il percorso è rivolto a studenti già in possesso di un background universitario che intendono affinare le proprie competenze, rafforzare il proprio profilo professionale e acquisire strumenti avanzati nell’ambito dell’organizzazione, della gestione delle risorse umane e della leadership.

Venerdì 15 maggio, dalle 14.30 alle 18, il programma sarà arricchito dalla presenza di Antonio Naddeo, presidente nazionale ARAN, che porterà ai corsisti il contributo della propria esperienza istituzionale e amministrativa.