Due serate consecutive in Calabria per festeggiare mezzo secolo di musica. Nino D’Angelo porterà il tour “I miei meravigliosi anni ’80… bis!” prima a Reggio Calabria e poi a Diamante, ripercorrendo le canzoni e i momenti più significativi della propria storia artistica.

Il primo concerto è in programma lunedì 17 agosto, alle 21.30, in Piazza del Popolo a Reggio Calabria. Il giorno seguente, martedì 18 agosto, sempre alle 21.30, il cantautore napoletano salirà sul palco del Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante. Date, sedi e orari sono indicati nella programmazione ufficiale del tour.

Il viaggio musicale negli anni Ottanta

Lo spettacolo unisce musica, immagini e racconto, accompagnando il pubblico attraverso cinque decenni di carriera. Al centro della scaletta ci sarà il repertorio degli anni Ottanta, periodo che consacrò Nino D’Angelo come uno degli artisti più popolari della musica napoletana e italiana.

Il tour non si limita però alla stagione del celebre “caschetto”. Accanto ai brani che hanno segnato gli esordi e il successo degli anni Ottanta troveranno spazio anche le canzoni più amate del percorso successivo, dagli anni Novanta alle produzioni più recenti.

Ne nasce un racconto personale e musicale capace di attraversare generazioni diverse, mantenendo il legame diretto e autentico che Nino D’Angelo ha costruito con il proprio pubblico.

Nino D’Angelo: «Questo 2026 resterà nel mio cuore»

«Questo 2026 me lo porterò sempre nel cuore, perché festeggio, e continuo a festeggiare, 50 anni di carriera», racconta Nino D’Angelo.

Il cantautore ha scelto di proseguire le celebrazioni anche durante l’estate, dopo avere portato lo spettacolo nei palazzetti e in diverse città europee.

«Avevo voglia di condividere con il pubblico nuove emozioni in location suggestive, in città e regioni che da sempre mi seguono con vero affetto», aggiunge l’artista.

Le tappe di Reggio Calabria e Diamante

Il concerto del 17 agosto trasformerà Piazza del Popolo, a Reggio Calabria, in un grande spazio dedicato alle melodie e ai ricordi legati alla carriera dell’artista. La data è presente anche sul circuito TicketOne.

Il 18 agosto sarà invece il Teatro dei Ruderi di Cirella a ospitare la seconda tappa calabrese. La cornice archeologica di Diamante farà da sfondo allo stesso viaggio musicale, con inizio previsto alle 21.30.

Le due serate sono organizzate da GF Entertainment ed Esse Concerti. Il tour è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e distribuito da Ventidieci. I biglietti sono disponibili attraverso il circuito TicketOne.