La tragica vicenda del fuscaldese Antonio Perrotta, morto per le ferite riportate in una rissa all’esterno di una discoteca di Sangineto, ha lasciato sgomenta l’intera Riviera dei Cedri.

Dopo la nota del sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ora arriva anche quella dell’amministrazione comunale di Sangineto, guidata dal sindaco Michele Guardia.

La nota

«La notizia della morte del giovane Antonio Perrotta, a seguito della gravissima aggressione subita, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati», ha scritto il primo cittadino.

«In questo momento di tristezza, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, colpita da una tragedia immane. Una vita spezzata è sempre una sconfitta per tutti. La violenza non può e non deve mai trovare spazio nella nostra comunità».

Le indagini

La procura di Paola ha immediatamente aperto un fascicolo di indagine e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.

«Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate le responsabilità – ha proseguito Guardia -. Da sindaco, sento il dovere di dire con chiarezza che episodi di questa gravità non possono essere ignorati. Dobbiamo tutti interrogarci e lavorare affinché sicurezza, rispetto e legalità tornino a essere valori imprescindibili della nostra convivenza.

Sangineto – ha poi concluso – si stringe attorno alla famiglia, con il pensiero rivolto a una giovane vita spezzata e al dolore di chi resta».