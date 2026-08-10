Secondo la versione di una parente, il proprietario dell’area sarebbe stato spinto durante un confronto con un diciannovenne. Dinamica da verificare

Un diverbio legato all’utilizzo di un parcheggio privato sarebbe degenerato, nella giornata di ieri, a Guardia Piemontese. A raccontare l’episodio è una parente dell’uomo rimasto ferito, attualmente ricoverato in ospedale.

Secondo la ricostruzione fornita dalla donna, un ragazzo di 19 anni avrebbe lasciato la propria automobile all’interno di un’area privata utilizzata dalla famiglia. Nonostante i ripetuti inviti a spostare il veicolo, il giovane si sarebbe allontanato per andare al mare.

Al suo ritorno sarebbe nato un confronto con il proprietario dell’area. Durante la discussione, il diciannovenne avrebbe colpito e spinto l’uomo, provocandone la caduta.

L’uomo è stato successivamente accompagnato in ospedale. Secondo quanto si apprende, le lesioni riportate renderebbero necessario un intervento chirurgico di natura ortopedica.

La dinamica dell’episodio dovrà essere ricostruita e verificata dagli organi competenti.