L’autunno a Piane Crati si apre con un evento speciale: il concerto di EMAN, cantautore tra i più originali del panorama italiano, in programma domani sabato 27 settembre alle ore 21.30 in Piazza Bianconcini (ex Monumento). Il concerto si inserisce nel programma dei festeggiamenti civili in onore di Santa Barbara, patrona del paese, una ricorrenza profondamente sentita dalla comunità e radicata nella tradizione locale.

Ogni anno, la festa rappresenta un momento di unione, devozione e celebrazione per i cittadini di Piane Crati, con appuntamenti religiosi e culturali che richiamano anche numerosi visitatori dai comuni vicini. L’evento, voluto, promosso e organizzato dal Comune di Piane Crati, rappresenta un’occasione di festa condivisa, pensata per valorizzare il territorio e offrire un momento di grande musica e socialità aperto a tutti. «La festa di Santa Barbara è il cuore della nostra tradizione e della nostra identità. Abbiamo voluto arricchirla con un evento capace di parlare anche alle nuove generazioni, mantenendo saldo il legame con le nostre radici ma aprendoci, allo stesso tempo, a linguaggi contemporanei.

La musica di Eman, artista calabrese dalla forte carica espressiva, rappresenta perfettamente questa sintesi: è autentica, vicina alle persone, capace di unire il racconto popolare a sonorità moderne. Crediamo fortemente in una cultura che non divide, ma che unisce: tra generazioni, tra stili, tra passato e presente. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata che sarà memoria e futuro allo stesso tempo», le parole del Sindaco, Stefano Borrelli.

Dopo il successo del tour nei club delle principali città italiane, Eman torna sul palco con un live autentico e potente. Calabrese, classe 1983, Emanuele Aceto – in arte Eman – ha costruito negli anni un percorso musicale personale, fondendo generi e stili in modo originale e coerente: dal reggae all’electro-rock, dalla canzone d’autore alla musica di denuncia sociale. Con brani Amen, Chiedo scusa, Svegliati, L’Alba.

Eman ha saputo raccontare la realtà contemporanea con uno sguardo critico, poetico e sincero. Il suo nuovo album è attualmente in lavorazione, con uscita prevista dopo l’estate 2025. L’appuntamento del 27 settembre a Piane Crati segna l’inizio di un autunno che si preannuncia ricco di musica e riflessioni. L’ingresso gratuito offre a tutti l’opportunità di vivere una serata speciale, dove la musica di Eman si farà portavoce di storie e emozioni universali.