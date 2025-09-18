Dal 20 al 28 settembre cinema Disney, spettacoli per bambini e DJ set tra Villa De Falco e Parco Luzzi per il Co.Ro Family Fest

Corigliano Rossano si prepara ad accogliere il Popcorn Village, ultima tappa del Co.Ro Family Fest 2025. Dal 20 al 28 settembre i due parchi urbani principali della città – Villa De Falco (Rossano) e Parco Fabiana Luzzi (Corigliano) – si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto con cinema Disney, spettacoli per bambini, DJ set e aree di intrattenimento.

L’evento, ideato da Baluma Productions in collaborazione con Immaginazione Aps e con il sostegno del Comune di Corigliano-Rossano, è gratuito e accessibile a tutta la cittadinanza. Oltre alle proiezioni, sono previsti stand food & drink, aree relax, servizi di animazione e spazi inclusivi pensati per garantire sicurezza e partecipazione.

«Il Popcorn Village unisce cultura, socialità e valorizzazione del patrimonio urbano. È un’occasione concreta per vivere i nostri parchi in modo partecipato e condiviso», spiega l’assessore Marinella Grillo. Per l’assessore al Turismo Costantino Argentino, «questo format rappresenta anche un potente strumento di promozione turistica: racconta Corigliano-Rossano come città accogliente e dinamica, capace di offrire esperienze di qualità a residenti e visitatori».

Il programma

Sabato 20 settembre – Villa De Falco (Rossano)

18:00 apertura villaggio

19:00 spettacolo per bambini “Giufà” di Carlo Gallo

20:00 proiezione Aladdin

22:00 DJ set con DJ Hanto

Domenica 21 settembre – Villa De Falco (Rossano)

18:00 apertura villaggio

19:00 Mago Magno Show

20:00 proiezione Toy Story

22:00 DJ set con Pasquale Rizzo

Sabato 27 settembre – Parco Luzzi (Corigliano)

18:00 apertura villaggio

19:00 Mago Magno Show

20:00 proiezione Il Re Leone

22:00 DJ set con Inno DJ

Domenica 28 settembre – Parco Luzzi (Corigliano)