Dal 20 al 28 settembre cinema Disney, spettacoli per bambini e DJ set tra Villa De Falco e Parco Luzzi per il Co.Ro Family Fest
Corigliano Rossano si prepara ad accogliere il Popcorn Village, ultima tappa del Co.Ro Family Fest 2025. Dal 20 al 28 settembre i due parchi urbani principali della città – Villa De Falco (Rossano) e Parco Fabiana Luzzi (Corigliano) – si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto con cinema Disney, spettacoli per bambini, DJ set e aree di intrattenimento.
L’evento, ideato da Baluma Productions in collaborazione con Immaginazione Aps e con il sostegno del Comune di Corigliano-Rossano, è gratuito e accessibile a tutta la cittadinanza. Oltre alle proiezioni, sono previsti stand food & drink, aree relax, servizi di animazione e spazi inclusivi pensati per garantire sicurezza e partecipazione.
«Il Popcorn Village unisce cultura, socialità e valorizzazione del patrimonio urbano. È un’occasione concreta per vivere i nostri parchi in modo partecipato e condiviso», spiega l’assessore Marinella Grillo. Per l’assessore al Turismo Costantino Argentino, «questo format rappresenta anche un potente strumento di promozione turistica: racconta Corigliano-Rossano come città accogliente e dinamica, capace di offrire esperienze di qualità a residenti e visitatori».
Il programma
Sabato 20 settembre – Villa De Falco (Rossano)
- 18:00 apertura villaggio
- 19:00 spettacolo per bambini “Giufà” di Carlo Gallo
- 20:00 proiezione Aladdin
- 22:00 DJ set con DJ Hanto
Domenica 21 settembre – Villa De Falco (Rossano)
- 18:00 apertura villaggio
- 19:00 Mago Magno Show
- 20:00 proiezione Toy Story
- 22:00 DJ set con Pasquale Rizzo
Sabato 27 settembre – Parco Luzzi (Corigliano)
- 18:00 apertura villaggio
- 19:00 Mago Magno Show
- 20:00 proiezione Il Re Leone
- 22:00 DJ set con Inno DJ
Domenica 28 settembre – Parco Luzzi (Corigliano)
- 18:00 apertura villaggio
- 19:00 Mago Magno Show
- 20:00 proiezione UP
- 22:00 DJ set con Pasquale Rizzo