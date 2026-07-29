La XI edizione del festival si terrà il 20, 28 e 29 agosto in Piazza della Resistenza. Ingresso libero per una rassegna che unisce musica dal vivo, territorio e valorizzazione della Bandiera Blu

Torna PRAJAZZ, il festival che unisce la grande musica dal vivo alla bellezza del territorio di Praia a Mare. La XI edizione si svolgerà il 20, 28 e 29 agosto 2026, alle ore 22, in Piazza della Resistenza, con tre appuntamenti a ingresso libero.

Il programma propone tre progetti artistici differenti, accomunati dalla qualità musicale e dalla capacità di dialogare con linguaggi, generazioni e pubblici diversi.

Ad aprire il festival, giovedì 20 agosto, sarà Al Di Meola Acoustic Ensemble. Considerato uno dei più autorevoli virtuosi della chitarra contemporanea, Al Di Meola porterà a Praia a Mare un concerto nel quale jazz, fusion, musica latina e suggestioni mediterranee si incontrano attraverso una scrittura raffinata e una straordinaria padronanza tecnica. Il concerto inaugurale si inserisce inoltre nelle iniziative legate alla Bandiera Blu 2026, simbolo della qualità ambientale e dell'eccellenza del territorio di Praia a Mare.

Venerdì 28 agosto sarà la volta di Karima con il progetto "Canta Autori". L'interprete, dalla vocalità intensa e riconoscibile, proporrà un viaggio nella grande canzone d'autore italiana, riletta con sensibilità jazz, eleganza e libertà espressiva.

La rassegna si concluderà sabato 29 agosto con Blues for Pino, omaggio alla musica di Pino Daniele ideato da Osvaldo Di Dio. Sul palco una formazione composta da musicisti che hanno condiviso pagine fondamentali della storia musicale dell'artista napoletano: Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano e Lele Melotti. Il concerto ripercorrerà un repertorio nel quale blues, jazz, rock e tradizione mediterranea si fondono in un linguaggio unico.

PRAJAZZ nasce dal desiderio di trasformare la musica in parte integrante del paesaggio e dell'esperienza estiva di Praia a Mare. Il payoff ufficiale, "Dove il jazz incontra il mare", racconta il legame tra il festival, la città e la sua identità costiera. La manifestazione è promossa dall'Amministrazione comunale di Praia a Mare e dall'Associazione Nove Muse, con la direzione artistica di Umberto Napolitano e la collaborazione del Conservatorio Statale di Musica "Saverio Arlia".

Programma

• 20 agosto 2026 – ore 22.00 | Al Di Meola Acoustic Ensemble

• 28 agosto 2026 – ore 22.00 | Karima – “Canta Autori”

• 29 agosto 2026 – ore 22.00 | Blues for Pino – Omaggio alla musica di Pino Daniele

• Luogo: Piazza della Resistenza, Praia a Mare (CS)

• Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili

• Sito ufficiale: www.prajazz.it