La sera del 7 dicembre gli abitanti del paese portano in processione le fiaccole. L’edizione di quest’anno sarà arricchita da stand gastronomici, mercatini e degustazioni tipiche

Anche quest’anno il Comune di San Pietro in Guarano si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più radicate e suggestive: le Luminere, l’antico rito che la sera del 7 dicembre accende il cuore del paese con un corteo di fiaccole e con il simbolico fuoco comunitario. Da secoli il fuoco, elemento di luce, protezione e rinascita, rappresenta per la comunità un punto di riferimento culturale e spirituale.

Le Luminere ne sono l’espressione più autentica: al tramonto, gli abitanti di San Pietro portano in processione le fiaccole, partendo dalla Chiesa Madre e attraversando le vie del borgo. Il corteo confluisce nella piazza principale del centro storico, dove si accende il fuoco delle luminere, attorno al quale la comunità si ritrova. Qui si svolge il momento più significativo della tradizione: la benedizione del fuoco, gesto simbolico di buon auspicio per l’intera collettività. L’edizione 2025 sarà arricchita da stand gastronomici, mercatini di Natale, prodotti artigianali e degustazioni tipiche. Come da tradizione, protagonisti della serata saranno i cuddruriaddri, accompagnati dal vino locale e da altre specialità del territorio, per un’atmosfera calda e accogliente che inaugura ufficialmente il periodo natalizio.

«Le Luminere rappresentano un patrimonio identitario che unisce generazioni e rafforza il senso di appartenenza della nostra comunità» dichiarano gli organizzatori. «È un rito di luce e di condivisione che continua a emozionare ogni anno.» La cittadinanza, i visitatori e gli appassionati delle tradizioni popolari sono invitati a partecipare a questo appuntamento unico e ricco di significato.