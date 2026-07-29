Nei giorni a seguire sul palco saliranno, tra gli altri, anche Luchè, i Negramaro e i Pooh. Tra gli appuntamenti più attesi figura senza dubbio quello con rapper Geolier, che il 23 agosto farà tappa a Santa Maria del Cedro per quella che sarà la sua unica data in Calabria

È ormai partito il conto alla rovescia per la stagione dei grandi eventi estivi di Santa Maria del Cedro. Sul lungomare Giorgio Perlasca è tutto pronto per inaugurare l'Arena dei Cedri Summer 2026, il nuovo spazio dedicato agli spettacoli dal vivo che punta a diventare uno dei principali poli dell'intrattenimento della costa tirrenica calabrese.

La rassegna, coordinata dal direttore artistico Alfredo De Luca, porterà sul palco alcuni tra i nomi più importanti della musica e dello spettacolo italiano, con un cartellone pensato per intercettare pubblici di tutte le età.

Arriva Girogia

La nuova Arena dei Cedri, realizzata tra l'arenile e la Strada Statale 18, è ormai pronta ad accogliere migliaia di residenti, turisti e visitatori. In queste ore gli addetti sono impegnati negli ultimi interventi di allestimento e messa in sicurezza in vista dell'apertura ufficiale.

Ad inaugurare la rassegna, lunedì 3 agosto, sarà Giorgia, protagonista di una carriera lunga oltre trent'anni, iniziata con la vittoria al Festival di Sanremo del 1995 grazie al brano “Come saprei”.

Il ricco calendario

Il calendario proseguirà l'8 agosto con Luchè, mentre il 16 agosto sarà la volta dello spettacolo KPop Demon Hunters & Soda Pop. Il 17 agosto saliranno sul palco i Negramaro, seguiti il 19 agosto dal comico e attore Enrico Brignano.

Tra gli appuntamenti più attesi figura senza dubbio quello con Geolier, che il 23 agosto farà tappa a Santa Maria del Cedro per quella che sarà la sua unica data in Calabria. A chiudere la programmazione estiva saranno i Pooh, protagonisti del concerto in programma il 27 agosto.

Il rinvio di Claudio Baglioni

L'unica modifica al calendario riguarda Claudio Baglioni, costretto a rinunciare all'esibizione prevista per questa estate a causa di problemi di salute. Gli organizzatori hanno però già annunciato il recupero del concerto, fissato per il 23 agosto 2027.

La movida sul lungomare Perlasca

Per informazioni su programma, orari, biglietti e aree parcheggio autorizzate sarà possibile consultare la pagina Facebook Arena dei Cedri. Santa Maria del Cedro si prepara così a vivere un'estate all'insegna della musica, dello spettacolo e dei grandi eventi, con l'obiettivo di trasformare il lungomare Perlasca nel cuore della movida della Riviera dei Cedri.