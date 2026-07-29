È stato ufficializzato il Girone C della Serie C Sky Wifi 2026-2027. Il Cosenza ritroverà un raggruppamento ricco di piazze importanti e trasferte particolarmente impegnative. I rossoblù dovranno vedersela, tra le altre, con Bari, Catania, Salernitana, Crotone e con il Foggia, oltre alle neopromosse Barletta, Savoia e Scafatese.

a principale novità riguarda proprio il Foggia. Dopo la retrocessione maturata sul campo nella passata stagione, la società rossonera è stata riammessa in Lega Pro in seguito alla revoca dell’affiliazione della Ternana. Tecnicamente si tratta quindi di una riammissione, anche se comunemente viene indicata come ripescaggio. La domanda presentata dal club pugliese è stata valutata positivamente dalle commissioni competenti, permettendo così il completamento dell’organico delle sessanta società.

Nel Girone C ci sarà anche l’Inter Under 23. La seconda squadra nerazzurra, dopo aver disputato la sua prima stagione nel raggruppamento settentrionale, sarà chiamata ad affrontare le lunghe trasferte del Sud. Una scelta legata al principio di alternanza adottato per distribuire le seconde squadre di Serie A: dopo la Juventus Next Gen e l’Atalanta Under 23, questa volta toccherà all’Inter confrontarsi con le formazioni meridionali.

Esce invece dal raggruppamento il Latina, trasferito nel Girone B. Una modifica che libera spazio nel gruppo meridionale e porta la formazione laziale nel raggruppamento del Centro Italia.

Le venti squadre del Girone C

Team Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter Under 23, Monopoli, AZ Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento.