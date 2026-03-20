Iniziativa congiunta del Rotary Club Rende e del Dipartimento di Economia dell’ateneo di Arcavacata. Nel corso della cerimonia, l’economista terrà una lectio magistralis dal titolo “L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive future”

Martedì 24 marzo alle ore 17:30, presso l’Aula Magna del Centro Congressi “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria, si terrà una significativa iniziativa culturale e scientifica promossa congiuntamente dal Rotary Club Rende e dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università della Calabria. L’evento è aperto al pubblico.

Nel corso dell’evento il Presidente del Rotary Club Rende, Cav. Sergio Mazzuca, conferirà al Prof. Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale, un “Encomio Speciale alla Carriera” in riconoscimento del suo straordinario contributo allo studio dell’economia pubblica, della finanza statale e delle politiche fiscali, nonché per il ruolo di primo piano svolto nel dibattito economico nazionale e internazionale.

La carriera del Prof. Cottarelli si distingue per un lungo percorso professionale ai più alti livelli delle istituzioni economiche. Dopo aver lavorato nel Servizio Studi della Banca d’Italia, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità presso il Fondo Monetario Internazionale (FMI), dove è stato Direttore del Dipartimento degli Affari Fiscali e Direttore Esecutivo nel Board. In Italia è stato nominato Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, incarico attraverso il quale ha promosso un ampio lavoro di analisi e razionalizzazione della spesa dello Stato.

Attualmente è docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è autore di numerosi saggi e libri divulgativi e scientifici dedicati all’economia italiana e internazionale. Nel corso della cerimonia, il Prof. Cottarelli terrà una lectio magistralis dal titolo “L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive future”. La relazione offrirà una riflessione approfondita sull’evoluzione dell’economia italiana negli ultimi venticinque anni, periodo caratterizzato da profonde trasformazioni strutturali e da importanti sfide macroeconomiche. In particolare, verranno analizzati i fattori che hanno contribuito alla prolungata stagnazione della crescita economica, tra cui la bassa dinamica della produttività, l’elevato debito pubblico, la frammentazione del sistema produttivo e i ritardi nell’innovazione tecnologica e negli investimenti in capitale umano.

La lectio affronterà inoltre il ruolo delle politiche fiscali e di bilancio, il rapporto tra finanza pubblica e sviluppo economico, e le implicazioni derivanti dall’integrazione europea e dall’appartenenza dell’Italia all’area dell’euro. Ampio spazio sarà dedicato anche alle prospettive future del sistema economico italiano, con riferimento alle opportunità legate alla transizione digitale, alla transizione ecologica, alle riforme strutturali e all’utilizzo delle risorse europee, nonché alla necessità di rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari territoriali. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra il mondo accademico, le istituzioni e la società civile su temi centrali per il futuro dell’economia italiana e del Mezzogiorno.

A moderare l’incontro sarà il Prof. Francesco Aiello, Professore ordinario di Politica Economica e Direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università della Calabria.