Il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza sabato 21 marzo, alle ore 19:00, si trasforma in un portale verso l’universo tormentato di Vincent van Gogh. “Van Gogh – La musica dei colori” è uno spettacolo immersivo e multisensoriale che porta in scena un viaggio unico tra musica jazz, voce recitante e immagini animate, facendo rivivere l’anima del genio olandese attraverso suoni, colori ed emozioni che si fondono in un’esperienza totalizzante.

Gino Saladini, acclamato scrittore, medico legale e criminologo, presta la sua voce narrante per guidare il pubblico nelle pieghe più intime della vita del pittore. Insieme al Marco Guidolotti Jazz Quartet, fonde musiche originali di Marco Guidolotti e Felice Tazzini con il repertorio jazz dei primi del Novecento. Ogni capolavoro di van Gogh – da "Notte stellata" a "I girasoli" – prende vita: i quadri si trasformano in suono, le note in pennellate vibranti, mentre le immagini proiettate con effetti multimediali suggestivi dialogano in tempo reale con la musica e le parole.

Lo spettacolo ripercorre le tappe salienti della biografia del pittore: l’infanzia ad Auvers, i tormenti ad Arles, la follia e il genio che lo resero immortale. Un’immersione che cattura vista, udito e cuore, ideale per gli amanti dell’arte, della musica e delle narrazioni profonde.

I protagonisti sul palco

Gino Saladini: voce recitante, autore di bestseller come Hypnos (Sonzogno, 2019), L’uccisore (Rizzoli, 2015) e Roma Giungla (Marsilio, 2020). Medico legale e criminologo, opinionista Rai, Mediaset e Sky, porta sul palco una profondità interpretativa unica.

Marco Guidolotti: sax baritono, vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani. Tra i più apprezzati sassofonisti italiani, ha collaborato con Ennio Morricone, Andrea Bocelli, David Foster, Dee Dee Bridgewater e dal 2015 è solista de Il Volo. Ha inciso per etichette prestigiose come Philology, Egea e Tosky Records.

Felice Tazzini: pianoforte, coautore delle musiche originali che danno anima ai quadri.

Francesco Pierotti: contrabbasso.

Valerio Vantaggio: batteria.

Musiche di T. Monk - C. Debussy - S. Bechet - M. Guidolotti - F. Tazzini

L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale Quintieri in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Cosenza, la Fondazione Carical ed il Cidim.

Biglietti disponibili su: www.associazionequintieri.com – Liveticket.it/associazionequintieri – Agenzia InPrimafila, botteghino Teatro Rendano [1 ora prima del concerto].