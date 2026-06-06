Costruisci la tua squadra attingendo da tutte le rose dei mondiali precedenti e simula fino alla finale: su X è già mania e spopolano meme di ogni genere

Immagina costruire una squadra con Neuer, Scirea, Maldini, Ronaldo, Messi e Maradona. Immagina dover affrontare un Mondiale con questa squadra. E immagina uscire ai quarti di finale, dopo aver dominato il girone, contro la Costa d’Avorio del 2010. Da giorni, su X in particolare e sul web in generale, è scoppiata la mania per “7a0”, il gioco di calcio caricato pochi giorni fa e che già conta centinaia di migliaia di contatti in tutto il mondo. Si tratta di un simulatore calcistico che ti permette di costruire l’undici dei sogni attingendo da (quasi) tutte le formazioni dei Mondiali dal 1970 a oggi, quindi dall’ultima Coppa Rimet fino ai convocati già ufficiali della prossima kermesse.

Creato sulla base di “82a0”, ovverosia lo stesso format di simulazione ma per la NBA, ha un solo obiettivo: fare clean sweep, come si dice in gergo, cioè vincere tutte le partite che ci porteranno alla conquista del Mondiale con la nostra squadra. Un simulatore come ce ne potrebbero essere a migliaia, ma che sta monopolizzando le discussioni nella bolla conosciuta come “Twitter Calcio”, ovverosia lo spazio del social network oggi conosciuto come “X” nel quale si discute dello sport più popolare al mondo.

Dopo neanche ventiquattr’ore è già incetta di meme

Non c’è soltanto la ricorrenza del Mondiale però a rendere speciale questo passatempo piuttosto singolare. Al netto del divertimento nel costruire un all-star team degno di giocarsela con il Brasile del 1970 di Pelè, Rivelino, Jairzinho, Tostao e Gérson, la cosa che sta emergendo è la totale randomizzazione del simulatore: potreste aver costruito una squadra con Matthaus del 1990 e Maradona del 1986, Messi del 2022 e Beckenbauer del 1970 e venir presi comunque a pallonate dalla Costa d’Avorio del 2010, diventata l’incubo di tutti coloro che si sono cimentati nel gioco “7a0”.

Su X, infatti, stanno già impazzando i meme che raffigurano la formazione africana come il Real Madrid dei Galacticos, oppure quelli che vedono giocatori di Nazionali improbabili affiancare i più grandi di sempre. Già, perché il generatore di squadre dalle quali attingere è totalmente casuale e si può skippare solo tre volte. Per cui capita che, dopo aver saltato tre formazioni dalle quali non si poteva prendere nessuno di importante, arrivi un’Algeria 2014 dalla quale è comunque difficile trarre qualcosa di decente. E allora ecco che, in un centrocampo con Beckham e Iniesta, sbuca fuori Taider. Intanto però il fenomeno “7a0” sta diventando sempre più popolare e non sembra porsi limiti.