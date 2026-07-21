Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, avanzano da Contrada San Nicola verso il centro abitato. Appello del primo cittadino Iacobini ai residenti: «State lontani dalle aree interessate dal rogo e agevolate i soccorsi»

Cresce la preoccupazione a Cassano All'Ionio per il vasto incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in Contrada San Nicola, alle porte di Lauropoli. Alimentato dal vento e dalle alte temperature, il rogo sta progressivamente avanzando verso il centro abitato di Cassano e in direzione del Santuario della Madonna della Catena. Sul posto sono impegnate numerose squadre di volontari e dei Vigili del Fuoco, mentre la situazione resta particolarmente complessa anche a causa dell'assenza di mezzi aerei a supporto delle operazioni di spegnimento. Alcune abitazioni sono in procinto di essere evacuate.

L'appello del sindaco alla cittadinanza

Di fronte all'emergenza, il sindaco di Cassano All'Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha rivolto un appello alla popolazione chiedendo la massima collaborazione.

«Questo è un momento difficile per la nostra città. Il fuoco che nel primo pomeriggio di oggi le mani dei soliti balordi hanno innescato a Contrada San Nicola, alle porte di Lauropoli, sta pian piano scendendo verso il centro abitato adesso di Cassano e in direzione del Santuario della Madonna della Catena».

Il primo cittadino ha spiegato che «sul posto operano da terra diverse squadre di volontari e Vigili del Fuoco, ma l'impresa è ardua, anche per l'impossibilità di poter contare su mezzi aerei».

Da qui l'invito ai cittadini a non intralciare le operazioni di soccorso. «A voi tutti chiedo, come sempre in questi momenti difficili, la massima collaborazione. Rimanete lontani dai luoghi degli incendi, evitate di percorrere la Lauropoli-Civita, di venire qui a Viale Stazione a Cassano. Facilitate le operazioni anche in questo modo molto semplice».

Iacobini ha infine sottolineato la gravità del momento, annunciando possibili evacuazioni e chiedendo ancora una volta il sostegno della comunità: «Ci aggiorniamo non appena avremo altre notizie, anche perché la situazione è davvero precaria. In questo momento diverse abitazioni stanno per essere sgombrate e quindi davvero c'è bisogno del vostro aiuto, di tutti voi, una volta ancora, come Cassano sa fare quando si trova di fronte alle grandi tragedie come questa ambientale che ci sta colpendo in questo momento».