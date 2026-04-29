I pm pavesi hanno eliminato dal capo d'imputazione ogni riferimento a complici e ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni. Il 38enne è atteso in Procura il 6 maggio
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La Procura di Pavia ha aggiornato il capo d'imputazione per omicidio volontario nell'invito a comparire notificato ad Andrea Sempio per il prossimo 6 maggio, eliminando il riferimento al concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. L'omicidio di Chiara Poggi viene ora contestato al solo 38enne, amico del fratello della vittima, nell'ambito della nuova indagine avviata dai pm pavesi.
La stessa Procura si appresta inoltre a sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo a carico di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.