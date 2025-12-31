Ancora prima dello scoccare della mezzanotte, i festeggiamenti per il Capodanno 2026 fanno registrare la prima vittima. Un uomo di circa 40 anni è morto in seguito all’esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano, provocandogli ferite gravissime e risultate fatali.

La tragedia si è consumata in provincia di Roma, ad Acilia, in via Corte Maggiore 19, a breve distanza dal litorale romano. Secondo quanto riferito da LaPresse, la vittima sarebbe deceduta a causa di una grave emorragia, conseguente all’amputazione della mano provocata dallo scoppio dell’ordigno.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorsi hanno potuto soltanto constatare il decesso, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.